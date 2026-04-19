Expertos crean el primer chocolate cultivado en laboratorio a partir de una sola semilla

La industria del chocolate atraviesa una transformación radical con la llegada de las primeras tabletas elaboradas con cacao cultivado en laboratorio. A partir de una sola semilla, científicos logran producir manteca de cacao en bioreactores, ofreciendo una alternativa sostenible frente a la crisis climática y la deforestación que afectan a las plantaciones tradicionales.

El avance de Celleste Bio marca un punto de inflexión al replicar la manteca de cacao , materia prima responsable del brillo y el característico quiebre o “snap” del chocolate. Este proceso no requiere grandes extensiones de terreno ni condiciones climáticas específicas, ya que las células vegetales se alimentan en entornos controlados de temperatura y oxígeno.

La técnica utilizada consiste en el cultivo celular en suspensión , donde las células conservan su capacidad de producir compuestos clave sin necesidad de cultivar árboles. Mediante el uso de inteligencia artificial y modelado computacional, los ingenieros pueden ajustar parámetros sensoriales y el punto de fusión del producto final. Esto permite diseñar chocolates que no se derritan fácilmente en climas cálidos, abriendo paso a la innovación de producto.

Esta tecnología surge en un contexto de fragilidad para el sector alimentario global. La producción tradicional en países como Costa de Marfil y Ghana enfrenta constantes desafíos por enfermedades en los cultivos y volatilidad de precios . La producción en bioreactores ofrece una oferta predecible y una trazabilidad radical de cada lote, eliminando las incertidumbres habituales de las cadenas agrícolas complejas.

Sostenibilidad y el reto de la escala industrial

El potencial ambiental es uno de los argumentos principales de este chocolate celular. Al reducir la necesidad de expansión agrícola, se disminuye la presión sobre las selvas tropicales y se elimina el uso de fertilizantes o pesticidas. Además, un bioreactor ocupa solo una pequeña fracción del espacio necesario para una plantación equivalente, optimizando el uso del agua y el suelo.

Sin embargo, el modelo enfrenta desafíos energéticos importantes. La producción en laboratorio consume energía constante, por lo que su impacto real dependerá de la transición hacia fuentes renovables. Actualmente, el reto principal es escalar la producción piloto a volúmenes industriales competitivos para que este chocolate llegue masivamente a las góndolas en los próximos años. Grandes empresas del sector ya observan con atención este sistema capaz de estabilizar la oferta global.