KitKat: el millonario robo que amenaza góndolas europeas antes de Pascua

Un cargamento de 12 toneladas de KitKat desapareció durante su transporte desde Italia hacia Polonia . El robo , confirmado por Nestlé, podría provocar faltantes en Europa justo antes de Pascua y ya se investiga su posible llegada al mercado negro.

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La sustracción incluye 413.793 unidades , un volumen suficiente para alterar la distribución regional. La compañía activó mecanismos de rastreo para detectar los productos si aparecen en canales no oficiales.

El camión nunca llegó. El asalto ocurrió en una ruta estratégica de más de 1.200 kilómetros que conecta centros clave de producción y distribución.

El cargamento masivo de 12 toneladas de barras KitKat desapareció misteriosamente . La empresa advirtió que el impacto podría sentirse en varios países debido a la demanda estacional previa a Pascua.

Nestlé sostiene que el volumen sustraído puede provocar escasez temporal en góndolas. La cercanía de la festividad agrava el escenario, ya que el consumo de chocolate alcanza uno de sus picos más altos del año.

image El robo es llamativo debido a que se acerca una fecha donde el consumo de chocolate se dispara. Nestlé Cocina

Mercado negro y alimentos: una tendencia en crecimiento

Este episodio refleja un fenómeno global: los alimentos se convirtieron en uno de los principales blancos del crimen organizado. El aumento del costo de vida y la inflación impulsan el robo de productos de consumo masivo por su rápida reventa.

El mecanismo responde a la pérdida del poder adquisitivo. Cuando los precios suben, los consumidores buscan opciones más baratas, lo que incentiva mercados paralelos.

Factores que explican estos robos

Inflación y caída del poder adquisitivo

Mayor demanda de productos más baratos

Fácil reventa de alimentos

Menor riesgo que el robo de artículos de lujo

Las estadísticas de seguridad muestran que los robos de alimentos y bebidas ya representan el 16% de los incidentes de carga a nivel mundial. Esto desplazó a sectores tradicionalmente vulnerables como la electrónica.

image Los robos de mercadería aumentan. Forbes

Rastreo tecnológico para detectar el KitKat robado

Nestlé utiliza un sistema de códigos de lote únicos impresos en cada empaque. Estos identificadores permiten verificar si un producto pertenece al lote sustraído. El sistema genera alertas si se detecta una unidad robada durante controles de inventario. Las investigaciones involucran autoridades y socios logísticos.

Los métodos delictivos incluyen falsificación de credenciales y empresas de transporte fantasma. Estas organizaciones desaparecen apenas cargan la mercadería, complicando la recuperación.