Se quejaba de dolores de estómago y los médicos descubrieron que tuvo un termómetro de mercurio en el abdomen durante 20 años

El paciente, de 32 años, nunca le contó a sus padres el accidente por temor; ahora los cirujanos advierten sobre el riesgo de perforación y hemorragia.

Un hombre de 32 años fue sometido a una cirugía de emergencia en la provincia de Zhejiang, China, tras descubrirse que tenía un termómetro de mercurio en su abdomen. El paciente había tragado el objeto accidentalmente cuando tenía apenas 12 años, pero mantuvo el secreto durante dos décadas por temor a la reacción de sus padres, a pesar de los dolores.

El caso salió a la luz cuando el hombre, residente de Wenzhou, acudió al hospital aquejado por persistentes dolores de estómago. Tras realizar los estudios pertinentes, los médicos localizaron el instrumento médico de vidrio y metal en su interior. Durante todo este tiempo, el paciente no había presentado síntomas, lo que permitió que el incidente quedara en el olvido hasta que el dolor se volvió insoportable.

El riesgo de perforación y la cirugía de urgencia La situación clínica era crítica al momento del hallazgo debido a la ubicación del objeto. Los especialistas determinaron que el termómetro ejercía una presión directa sobre la pared intestinal. Esto generaba una preocupación inmediata por el altísimo riesgo de sufrir una perforación o una hemorragia interna que pusiera en riesgo la vida del paciente. Finalmente, la intervención quirúrgica fue exitosa y los cirujanos lograron extraer el termómetro completamente intacto.

image Este tipo de incidentes es más frecuente de lo que se cree en la región. Según datos del Wenzhou Daily, más de un millón de personas en China buscan atención médica cada año tras ingerir accidentalmente un objeto. Los niños representan más del 60% de estos casos, una proporción mucho mayor que la de los adultos. Entre los elementos más comúnmente extraídos se encuentran espinas de pescado, otros huesos, pilas, imanes y prótesis dentales.

Recomendaciones médicas ante la ingesta de objetos El hallazgo recuerda otros casos insólitos documentados en la zona. El pasado mes de junio, un hombre de 64 años descubrió que un cepillo de dientes había permanecido en su cuerpo durante 52 años tras habérselo tragado de niño. Al igual que en el caso del termómetro, el paciente nunca lo mencionó convencido de que el objeto acabaría disolviéndose por sí solo con el tiempo.

image Los especialistas recomiendan que, en caso de ingestión de cualquier objeto extraño, se debe interrumpir inmediatamente la alimentación y la bebida. Es fundamental limitar al máximo la deglución para evitar que el objeto avance o dañe tejidos blandos. La indicación principal es consultar a un médico sin demora para realizar los estudios de imagen necesarios y proceder a la extracción segura antes de que aparezcan complicaciones graves.