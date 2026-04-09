9 de abril de 2026 - 21:05

7 alimentos que logran conciliar el sueño en poco tiempo y casi nadie aprovecha

Dormir bien no siempre depende de rutinas estrictas: lo que comés durante el día puede ser la clave. 7 alimentos favorecen el descanso.

Los alimentos deben consumirse con moderación.

Los alimentos deben consumirse con moderación.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Dormir mal se ha vuelto un problema cada vez más frecuente, y muchas personas buscan soluciones en hábitos nocturnos sin prestar atención a un factor clave: la alimentación. Distintos estudios muestran que los alimentos que se consumen a lo largo del día influye directamente en la calidad del sueño, incluso más de lo que se cree.

Leé además

Recetas como estas son las que permiten disfrutar de ricos sabores en poco tiempo.

Budín de queso y fruta, la receta más deliciosa, húmeda y fácil de preparar

Por Alejo Zanabria
sin azucar, sin harina y sin freir: como hacer galletitas de banana humedas por dentro y crujientes por fuera

Sin azúcar, sin harina y sin freir: cómo hacer galletitas de banana húmedas por dentro y crujientes por fuera

Por Andrés Aguilera

Lo más llamativo es que ciertos alimentos contienen minerales y compuestos naturales que ayudan al cuerpo a relajarse y a producir melatonina, la hormona que regula el descanso. Incorporarlos en la dieta diaria puede marcar una diferencia notable a la hora de conciliar el sueño de forma más rápida y efectiva.

alimentos para conciliar el sueño
Es indispensable mantener una dieta equilibrada.

Es indispensable mantener una dieta equilibrada.

Cuáles son los 7 alimentos que ayudan a dormir mejor y por qué funcionan

Según Sleep Foundation, una de las formas más efectivas de mejorar el descanso es incluir alimentos ricos en nutrientes como magnesio, potasio, calcio y triptófano. Estos componentes participan en procesos que favorecen la relajación muscular, reducen el estrés y estimulan la producción de melatonina.

Cerezas

Esta fruta es conocida por ser una fuente natural de melatonina. Su consumo regular puede ayudar a equilibrar el reloj biológico y facilitar el inicio del sueño.

Pistachos

Aportan vitamina B6 y magnesio, aunque es importante no exceder la porción. Es ideal no consumir más de 28 gramos (una onza) de pistachos. Un exceso de calorías puede tener el efecto contrario.

Sandía

También se destaca, especialmente por su alto contenido de agua. Mantener una buena hidratación es clave para dormir mejor, ya que la deshidratación puede interferir en el descanso. Otras frutas como el melón, la manzana o la pera también cumplen una función similar.

Banana

Aporta magnesio y potasio, que actúan como relajantes naturales. Además, su contenido de vitamina B6 ayuda a transformar el triptófano en serotonina, un neurotransmisor que promueve la sensación de calma.

Almendras

Combinan triptófano y magnesio, lo que contribuye a reducir la actividad nerviosa y estabilizar el ritmo cardíaco.

Chocolate negro

También puede ser un aliado si se consume con moderación. Contiene serotonina, que ayuda a relajar tanto el cuerpo como la mente, además de aportar antioxidantes.

Hummus

Elaborado a base de garbanzos, es otra fuente interesante de triptófano. Despertarse con hambre en mitad de la noche, suele significar un bajo consumo de calorías durante el día.

alimentos para conciliar el sueño
Los científicos respaldan esta relación entre alimentación y descanso.

Los científicos respaldan esta relación entre alimentación y descanso.

Qué evitar antes de dormir y cómo influye la dieta en el descanso

Así como hay alimentos que favorecen el sueño, también existen otros que pueden dificultarlo significativamente.

  • Las comidas fritas, el alcohol y las bebidas con cafeína (como café, té o energizantes) suelen interferir en el proceso natural de descanso, generando mayor actividad en el organismo cuando debería relajarse.
  • Además, algunos alimentos ácidos, como la salsa de tomate o el jugo de naranja, pueden provocar molestias digestivas o acidez, lo que impacta directamente en la calidad del sueño. Estos factores, aunque parezcan menores, pueden hacer que una persona tarde más en dormirse o tenga un descanso interrumpido.
alimentos para conciliar el sueño

Incorporar alimentos adecuados en la alimentación diaria puede ser una estrategia simple y efectiva para mejorar el sueño. Desde frutas hasta frutos secos, pequeños cambios en la alimentación pueden ayudar a conciliar el descanso más rápido y de manera natural.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hombre se enfrenta a una pena de 4 años.

Un hombre le arrancó la lengua a mordiscos a su novia y fue condenado a cuatro años de prisión

Por Cristian Reta
No hay un superpoder: cómo cuidar el sistema inmunológico y los alimentos ricos en aportes que lo sostienen. (Foto: Freepik)

El fin del mito del "escudo": por qué no necesitás fortalecer tus defensas, sino equilibrarlas y con qué

Unilever venderá su rama de alimentos a McCormick incluyendo marcas como Hellmanns, Marmite y Knorr.

Qué pasará con la planta de alimentos que Unilever tiene en Mendoza tras la megaventa global

supra la solucion alimenticia en la fiesta nacional de la vendimia

SUPRA la solución alimenticia en la Fiesta Nacional de la Vendimia