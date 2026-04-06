Sin azúcar, sin harina y sin freir: cómo hacer galletitas de banana húmedas por dentro y crujientes por fuera

Cuando las bananas ya están demasiado blandas y nadie las quiere comer solas, hay una salida muy útil: convertirlas en galletitas caseras. En esta versión no hace falta agregar azúcar, tampoco harina común y mucho menos usar aceite para freír. El dulzor lo aporta la propia fruta, mientras que la textura se logra con una mezcla simple y bien equilibrada.
Lo interesante de esta recetaes que no busca imitar una galletita industrial. Acá el resultado es más casero y natural: centro húmedo, bordes apenas dorados y una superficie que puede quedar más crocante si se aplasta bien la mezcla antes de hornear.
Qué ingredientes se necesitan
Esta preparación se puede hacer con productos muy comunes y no requiere técnicas raras.
Ingredientes
2 bananas maduras
1 taza y media de avena arrollada
1 huevo
2 cucharadas de coco rallado
1 cucharadita de canela
Opcional: unas gotas de esencia de vainilla o un puñado chico de chips de chocolate amargo.
El truco para que no queden blandas de más
La banana aporta humedad, pero también puede volver la mezcla demasiado floja si no se compensa bien. Por eso la avena cumple un papel clave: absorbe parte del líquido y ayuda a dar estructura. El otro detalle importante es no hacer bolitas altas, sino aplastar un poco cada porción.
Si querés que salgan con más crocante por fuera, conviene cocinarlas unos minutos extra o dejarlas reposar dentro del horno apagado con la puerta entreabierta. Ese pequeño paso hace diferencia.
Paso a paso para hacer las galletitas de banana
Precalentá el horno a 180 grados y prepará una placa con papel manteca o apenas aceitada.
Pisá las bananas en un bowl hasta formar un puré liso, sin trozos grandes.
Sumá el huevo y mezclá bien hasta integrar.
Agregá la avena, el coco rallado y la canela. Revolvé hasta conseguir una preparación espesa.
Dejá descansar la mezcla 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.
Tomá porciones con una cuchara y colocalas sobre la placa.
Aplastá cada una suavemente para darles forma de galletita.
Horneá entre 12 y 15 minutos, hasta que los bordes se vean dorados.
Dales vuelta con cuidado si querés que queden un poco más secas abajo, y cociná 2 minutos más.
Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla para que ganen firmeza.
Estas galletitas de banana son ideales para acompañar el mate, el café o una merienda rápida. No reemplazan a una cookie clásica, pero tienen algo muy a favor: se hacen fácil, aprovechan fruta madura y dejan una textura rica sin necesidad de sumar ingredientes pesados.