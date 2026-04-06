6 de abril de 2026 - 09:17

Alerta por un frente frío: prevén nevadas de hasta 25 cm y un sorpresivo regreso del invierno

EUROPA. El modelo europeo ECMWF advierte sobre una penetración de aire frío que afectará especialmente a las zonas montañosas con acumulaciones de hasta 25 centímetros.

Un frente frío inesperado sorprende a Europa.

Un frente frío inesperado sorprende a Europa.

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Por Cristian Reta

Un frente frío se desplaza hacia el sureste de Europa y amenaza con devolver condiciones invernales a gran parte de Croacia y Bosnia occidental en menos de una semana. Los modelos meteorológicos señalan que regiones como Lika y Gorski Kotar podrían recibir alertas por acumulaciones de nieve significativas, transformando el paisaje primaveral de mediados de abril.

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El modelo de predicción europeo ECMWF muestra con claridad una penetración de aire frío hacia el sureste de Europa en los próximos seis días. Esta masa de aire polar impactará de lleno en la región de los Alpes Dináricos, afectando específicamente a Lika y Gorski Kotar. De confirmarse el escenario actual, los habitantes de estas zonas verán formarse capas de entre 10 y 25 centímetros de nieve en muy poco tiempo.

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Alpes Din&aacute;ricos

Alpes Dináricos

En las zonas más elevadas de estas regiones, la acumulación podría ser incluso superior, superando los registros habituales para esta época del año. El modelo sugiere una evolución climática muy similar para la vecina Bosnia occidental, donde las cantidades de nieve previstas superan incluso los pronósticos croatas. La intensidad del fenómeno dependerá directamente de la velocidad del descenso del aire frío desde el norte.

Zonas de lluvia y nieve según el pronóstico actual

Mientras las montañas se preparan para el blanco, el resto del país tendrá un panorama distinto. En las regiones de tierras bajas, como la capital Zagreb y la zona de Eslavonia, actualmente no hay indicios de nevadas significativas. Según los informes meteorológicos, en estas áreas predominará la lluvia persistente producto de la entrada simultánea de humedad junto al frente frío.

En el interior de Dalmacia, la situación es de incertidumbre. Aunque la probabilidad de nieve o aguanieve es menor comparada con las zonas de montaña, el riesgo sigue presente y no se descartan sorpresas de último momento. Esta combinación de factores (aire frío del norte y humedad entrante) es la fórmula que suele provocar episodios de nevadas breves pero intensas durante los meses de primavera en las zonas más altas.

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La precisión del pronóstico sigue siendo un desafío técnico. Al tratarse de una proyección con casi una semana de antelación, los meteorólogos advierten que son posibles cambios significativos en la trayectoria del frente. La línea que separa una tarde de lluvia de una tormenta de nieve depende, en estos casos, de una diferencia de tan solo uno o dos grados de temperatura.

Si la tendencia actual se confirma, Croacia vivirá un breve regreso al invierno a mediados de abril. Este tipo de fenómenos, aunque intensos, suelen ser de corta duración, permitiendo que la primavera recupere su curso normal poco después del paso del frente. El resultado final se conocerá con mayor claridad a medida que se acerque la fecha de impacto del aire frío.

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