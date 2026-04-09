Un hombre le arrancó la lengua a mordiscos a su novia y fue condenado a cuatro años de prisión

El Tribunal de Arezzo ordenó el pago de 25.000 euros a la mujer, quien pudo recuperar el tejido gracias a una intervención quirúrgica de urgencia realizada tras el ataque.

Un tribunal de la ciudad italiana de Arezzo condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un hombre de 30 años por una agresión física extrema contra su pareja. El hecho ocurrió durante una pelea en la que el atacante le arrancó un trozo de lengua de un mordisco.

La brutal agresión se produjo en la noche del 14 al 15 de junio de 2025, en pleno centro de la ciudad. Según la reconstrucción de los hechos, la pareja discutía en la Piazza Guido Monaco cuando el hombre mordió a la joven, de 29 años, mientras la besaba. En ese momento, la víctima se encontraba embarazada.

image Una cirugía de urgencia y el hallazgo del fragmento La rápida reacción de una amiga de la víctima, quien estaba presente en el lugar del ataque, resultó fundamental para el desenlace médico. La mujer logró recuperar el fragmento de lengua desprendido y lo trasladó de inmediato junto a la joven hacia el hospital. Allí, los médicos realizaron una intervención quirúrgica crítica para intentar salvar la zona afectada.

El equipo médico del hospital San Donato logró reincorporar con éxito la parte amputada. El proceso terapéutico posterior fue complejo, debido a que el estado de embarazo de la mujer limitaba el uso de ciertos medicamentos y tratamientos estándar para este tipo de lesiones gravísimas.

image El veredicto final y la situación familiar actual El juicio, que concluyó este 8 de abril de 2026, se resolvió mediante un rito abreviado, lo que permitió una reducción de la condena original solicitada por la fiscalía. El imputado, que permanece detenido en la cárcel de Prato, enfrentaba cargos por lesiones sumamente graves y maltratos reiterados dentro de la relación.

image Durante las audiencias, el hombre pidió disculpas públicas y aseguró haber iniciado un camino de recuperación personal. Por su parte, la víctima decidió constituirse como parte civil en la causa, aunque manifestó ante el tribunal sentimientos de perdón y su esperanza en un cambio de conducta por parte del agresor. A pesar de la violencia del episodio, la relación familiar no se interrumpió totalmente tras la detención. Durante el tiempo que duró el proceso judicial, la mujer dio a luz a un niño que fue reconocido oficialmente por el padre desde la prisión. Además de la pena de cárcel, el juez dispuso una indemnización provisoria de 25.000 euros para la joven.