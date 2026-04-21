Lavar los jeans con frecuencia puede desgastarlos: expertos revelan que no es ni al día ni a la semana

Limpieza. Lavar muy seguido los jeans los arruina antes de tiempo, pero tampoco es cuestión de esperar semanas: la frecuencia ideal tiene su propia lógica.

Hay prendas que se lavan después de cada uso sin pensarlo dos veces. Los jeans (tipo vaqueros), tienen sus propias reglas y a veces se desconocen por completo. Lo que parece un gesto de higiene puede estar acortando la vida útil de uno de los pantalones más usados del mundo, sin que nadie lo note hasta que ya es tarde.

La tela denim fue diseñada para durar, pero esa durabilidad tiene una condición: que se la trate de una manera específica. Lavarlos con demasiada frecuencia, a temperatura incorrecta o secarlos de la forma equivocada puede dañarlos de manera permanente e irreversible. Lo que nadie explica en la etiqueta es cuándo, cómo y con qué frecuencia conviene hacerlo.

lavado de jeans La clave está en evaluar el desgaste, no en seguir una rutina fija que no tiene en cuenta cómo se usó la prenda. WEB

Cuándo es el momento correcto para meterlos en el lavarropas El algodón denso del denim (tejido resistente de algodón) tiene una capacidad natural para absorber el sudor y la grasa corporal de forma mucho más lenta que otros tejidos. Eso significa que no necesitan lavarse con la frecuencia con la que se lavan, por ejemplo, una remera o una prenda de lycra. El criterio principal para decidir cuándo lavarlos no debería ser el calendario sino el estado actual de la prenda.

Si están visiblemente sucios o despiden olor, ahí sí corresponde lavarlos. Pero si ninguna de esas dos condiciones se cumple, los expertos en cuidado textil de Liquid Laundromats recomiendan esperar entre cinco y diez días según el uso que hayan tenido.

o ahí sí Pero si ninguna de esas dos condiciones se cumple, los expertos en cuidado textil de recomiendan esperar entre y según el uso que hayan tenido. Un vaquero usado para trabajar al aire libre o hacer actividad que necesite movimiento físico necesitará lavarse antes que uno usado para salir a cenar o trabajar en una oficina. Cómo lavarlos sin arruinarlos Una vez que llegó el momento del lavado, hay reglas básicas que marcan la diferencia entre un vaquero que dura años y uno que pierde forma y color después de pocos ciclos.

Lo primero es darlos vuelta antes de meterlos a la lavadora: esto protege la cara exterior de la tela del roce mecánico del tambor y preserva el color por más tiempo. La temperatura nunca debería superar los 30 grados Celsius, y el ciclo debe ser delicado. Aunque el denim parezca resistente, el calor excesivo deteriora las fibras y puede hacer que la tela encoja o pierda su textura característica. El detergente recomendado es líquido, ya que los polvos pueden dejar residuos que dañan el tejido con el paso del tiempo. Y hay un punto crítico que muchas personas ignoran: los vaqueros nunca deben ir a la secadora. El calor de ese electrodoméstico envejece prematuramente las fibras de elastano, provocando que el pantalón pierda su forma de manera definitiva. El secado correcto es al aire libre, en un lugar con sombra para evitar que el sol decolore la tela. lavado de jeans Es indispensable reducir el consumo de agua y energía. WEB Cómo es el cuidado entre lavados Hay un hábito simple que puede reducir significativamente la cantidad de veces que los vaqueros necesitan pasar por la lavadora: ventilarlos después de cada uso. Colgarlos durante la noche en un lugar con buena circulación de aire, idealmente en un balcón o patio, neutraliza los olores de forma efectiva sin necesidad de agua ni detergente.

simple que puede reducir significativamente la cantidad de veces que los vaqueros necesitan pasar por la lavadora: después de cada uso. en un lugar con idealmente en un balcón o patio, neutraliza los olores de forma efectiva sin necesidad de agua ni detergente. Para manchas puntuales que no justifican un lavado completo, alcanza con tratar la zona afectada con un paño húmedo y un poco de jabón suave. lavado de jeans WEB Los jeans vaqueros son más resistentes de lo que parecen, pero esa resistencia se conserva solo si se los trata bien.