El café con leche con espumita: la receta definitiva para los días de frío

Los días fríos son los favoritos para los amantes del café quienes aprovechan para disfrutar de esta deliciosa bebidaen cualquier momento del día. En esta ocasión, te traemos la mejor receta para que prepares el café con leche más espumoso y en pocos minutos.
El paso a paso para el café con leche más espumoso
En un recipiente, añadir el café instantáneo, con 3 cucharadas de azúcar a gusto y 3 cucharadas de agua.
Batir los ingredientes hasta obtener una espuma con una consistencia cremosa. Puede ser entre 3 y 5 minutos de batido, dependiendo que instrumento tengas en tu casa.
Añadir los 250 ml de leche caliente a una taza a elección.
Agregar la crema de café por encima, la cual debe tener una consistencia cremosa.
Mezclar la leche con la crema hasta lograr una mezcla homogénea.
Como toque final, también se lo puede decorar con más café para darle un sabor más deliciosos y una presentación más tentadora. Además, se puede añadir cacao - o chocolate rallado- para que el café quede aún más sabroso.
Esta receta, ideal para cualquier momento, pero elegida sobre todo cuándo hace frío, dará como resultado un café con leche súper cremoso, ideal para disfrutar de una bebida caliente y deliciosa mientras estás en casa.