8 de enero de 2026 - 11:17

El café con leche con espumita: la receta definitiva para los días de frío

En los días de frío, un rico café nunca viene mal y más aún si lo tenés en tu mesa en solo 5 minutos.

Esta es una opción ideal para los días de más frío.

Esta es una opción ideal para los días de más frío.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Los días fríos son los favoritos para los amantes del café quienes aprovechan para disfrutar de esta deliciosa bebida en cualquier momento del día. En esta ocasión, te traemos la mejor receta para que prepares el café con leche más espumoso y en pocos minutos.

Leé además

frescas, sin gluten y sin azucar: como hacer deliciosas barritas de frutilla, cereal y chocolate

Frescas, sin gluten y sin azúcar: cómo hacer deliciosas barritas de frutilla, cereal y chocolate

Por Daniela Leiva
Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Hacer una bebida isotónica en casa es posible: se hace en 10 minutos con solo 3 ingredientes

Por Alejo Zanabria
Café
Esta es una opción ideal para los días de más frío.

Esta es una opción ideal para los días de más frío.

Ingredientes:

  • 55 gr. de café instantáneo.
  • 60 gr. de azúcar.
  • 45 ml. de agua.
  • 250 ml. de leche caliente.
Café
Esta es una opción ideal para los días de más frío.

Esta es una opción ideal para los días de más frío.

El paso a paso para el café con leche más espumoso

  1. En un recipiente, añadir el café instantáneo, con 3 cucharadas de azúcar a gusto y 3 cucharadas de agua.
  2. Batir los ingredientes hasta obtener una espuma con una consistencia cremosa. Puede ser entre 3 y 5 minutos de batido, dependiendo que instrumento tengas en tu casa.
  3. Añadir los 250 ml de leche caliente a una taza a elección.
  4. Agregar la crema de café por encima, la cual debe tener una consistencia cremosa.
  5. Mezclar la leche con la crema hasta lograr una mezcla homogénea.

Como toque final, también se lo puede decorar con más café para darle un sabor más deliciosos y una presentación más tentadora. Además, se puede añadir cacao - o chocolate rallado- para que el café quede aún más sabroso.

Esta receta, ideal para cualquier momento, pero elegida sobre todo cuándo hace frío, dará como resultado un café con leche súper cremoso, ideal para disfrutar de una bebida caliente y deliciosa mientras estás en casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La historia detrás del gorro frigio que aparece en la bandera de Mendoza.

Por qué la bandera de Mendoza tiene el gorro frigio, el símbolo de la Revolución Francesa

Por Redacción
tener miedo a sufrir es ya sufrir: la frase de la filosofia china que cambia tu forma de ver los problemas

"Tener miedo a sufrir es ya sufrir": la frase de la filosofía china que cambia tu forma de ver los problemas

Por Cristian Reta
que significa cuando hablas con tu mascota usando siempre el mismo tono de voz

Qué significa cuando hablás con tu mascota usando siempre el mismo tono de voz

Por Andrés Aguilera
el fin de las mochilas: como es el accesorio inteligente que cambia de diseno desde el celular

El fin de las mochilas: cómo es el accesorio inteligente que cambia de diseño desde el celular

Por Cristian Reta