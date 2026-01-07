7 de enero de 2026 - 10:54

Hacer una bebida isotónica en casa es posible: se hace en 10 minutos con solo 3 ingredientes

En pleno verano y con las altas temperaturas a la orden del día, estas bebidas se vuelven aliadas clave para recuperar sales minerales y energía.

Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la hidratación vuelve a ocupar un lugar central en la rutina diaria. El cuerpo pierde sales minerales por el sudor y el calor extremo, y por eso necesita también reponer electrolitos para mantener el equilibrio interno y prevenir el agotamiento, y una bebida isotónica puede ser la solución.

Leé además

Esta planta, cuidada correctamente, marca una diferencia en la estabilidad del espacio.

Qué planta debemos ubicar en la puerta de casa para activar la prosperidad, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
dieta para bajar de peso: como hacer delicioso postre fresco de chocolate, sin azucar

Dieta para bajar de peso: cómo hacer delicioso postre fresco de chocolate, sin azúcar

Por Daniela Leiva

En ese contexto, cada vez más personas eligen preparar su propia bebida isotónica casera, una alternativa económica y accesible frente a las versiones industriales, como el conmocido Gatorade. La fórmula base combina agua, sales minerales y una fuente natural de glucosa, permitiendo recuperar energía y favorecer la correcta hidratación sin aditivos ni azúcares en exceso.

Receta
Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Preparar una bebida isotónica casera no solo es una alternativa económica: también es una forma práctica y consciente de cuidar la hidratación en los meses más calurosos del año. Con ingredientes simples y de fácil acceso, los electrolitos caseros ayudan a recuperar energía, evitar el agotamiento y acompañar mejor las jornadas intensas de verano.

Ingredientes

  • 1 litro de agua.
  • Jugo de 1 limón o naranja.
  • 1 pizca pequeña de sal fina.
  • Opcional: una pizca de bicarbonato o un chorrito de jugo natural adicional
Receta
Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Paso a paso para hacer tu propia bebida isotónica

  1. Mezclar el agua con el jugo cítrico recién exprimido.
  2. Incorporar la pizca de sal y revolver hasta integrar.
  3. Llevar a la heladera y consumir bien fría.

El resultado es una bebida isotónica de rápida absorción, que aporta minerales y energía suave, ideal para después de caminar, entrenar o pasar varias horas al aire libre.

Los especialistas recuerdan que este tipo de bebidas complementa, pero no reemplaza, el consumo de agua. Su uso es especialmente útil en días de alta temperatura o cuando se practiva ejercicio físico moderado o intenso. También es bueno beberla para una recuperación posterior al deporte o en episodios de sudoración excesiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es una de las mejores opciones naturales para la nutrición diaria.

El "oro blanco" que mejora la digestión y la nutrición diaria: cómo incorporar esta bebida diariamente

Por Redacción
Los efectos relajantes según la psicología de ducharse a la noche.

Según la psicología, las personas que prefieren ducharse de noche presentan estas características en su salud

Por Cristian Reta
poner un vaso con corcho natural en el placard: para que sirve y cuando conviene

Poner un vaso con corcho natural en el placard: para qué sirve y cuándo conviene

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobacion

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobación

Por Andrés Aguilera