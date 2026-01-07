Hacer una bebida isotónica en casa es posible: se hace en 10 minutos con solo 3 ingredientes

En pleno verano y con las altas temperaturas a la orden del día, estas bebidas se vuelven aliadas clave para recuperar sales minerales y energía.

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la hidratación vuelve a ocupar un lugar central en la rutina diaria. El cuerpo pierde sales minerales por el sudor y el calor extremo, y por eso necesita también reponer electrolitos para mantener el equilibrio interno y prevenir el agotamiento, y una bebida isotónica puede ser la solución.

En ese contexto, cada vez más personas eligen preparar su propia bebida isotónica casera, una alternativa económica y accesible frente a las versiones industriales, como el conmocido Gatorade. La fórmula base combina agua, sales minerales y una fuente natural de glucosa, permitiendo recuperar energía y favorecer la correcta hidratación sin aditivos ni azúcares en exceso.

Preparar una bebida isotónica casera no solo es una alternativa económica: también es una forma práctica y consciente de cuidar la hidratación en los meses más calurosos del año. Con ingredientes simples y de fácil acceso, los electrolitos caseros ayudan a recuperar energía, evitar el agotamiento y acompañar mejor las jornadas intensas de verano.

Ingredientes 1 litro de agua .

. Jugo de 1 limón o naranja .

o . 1 pizca pequeña de sal fina .

Paso a paso para hacer tu propia bebida isotónica Mezclar el agua con el jugo cítrico recién exprimido. Incorporar la pizca de sal y revolver hasta integrar. Llevar a la heladera y consumir bien fría. El resultado es una bebida isotónica de rápida absorción, que aporta minerales y energía suave, ideal para después de caminar, entrenar o pasar varias horas al aire libre.

Los especialistas recuerdan que este tipo de bebidas complementa, pero no reemplaza, el consumo de agua. Su uso es especialmente útil en días de alta temperatura o cuando se practiva ejercicio físico moderado o intenso. También es bueno beberla para una recuperación posterior al deporte o en episodios de sudoración excesiva.