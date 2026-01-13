Los vidrios del baño se opacan rápido por el sarro , los restos de jabón y las marcas de agua . Aunque parezca difícil, existe un truco simple y efectivo que los deja transparentes por días , sin refregar ni usar productos fuertes.

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método se destaca por no dejar olor y actuar directamente sobre la cal.

El ingrediente estrella es el ácido cítrico , ideal para disolver sarro y restos minerales sin dañar el vidrio.

A diferencia del vinagre, no deja olor fuerte y actúa de manera más limpia sobre mamparas y puertas de ducha.

Disolvé una cucharada de ácido cítrico en polvo en medio litro de agua tibia . Mezclá bien hasta que el polvo desaparezca por completo y colocá la solución en un rociador .

Vidrios del baño siempre transparentes, sin fregar Rociar con agua tibia y este producto (2)

Para mejores resultados, podés sumar una gota de detergente para mejorar el deslizamiento del agua.

3. Cómo aplicarlo sin refregar

Pulverizá la mezcla sobre los vidrios del baño y dejá actuar entre 5 y 10 minutos. Luego, pasá un paño de microfibra o un limpiavidrios de arriba hacia abajo. El sarro se desprende solo, sin necesidad de frotar fuerte.

4. El truco para que no se vuelvan a manchar

Una vez limpios, secá bien los vidrios con un paño seco. Este paso es clave para evitar nuevas marcas de agua.

Vidrios del baño siempre transparentes, sin fregar Rociar con agua tibia y este producto (1)

Si repetís el procedimiento una vez por semana, el sarro tarda mucho más en volver a aparecer.

Tip final

El ácido cítrico es una alternativa práctica, económica y sin olor para mantener los vidrios del baño siempre transparentes.

Con pocos minutos y una mezcla simple, lográs un resultado duradero y un baño con aspecto limpio y prolijo todos los días.