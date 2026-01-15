Si tenés una ojota rota, posees un tesoro: cómo reciclarla de forma útil para el hogar

Reciclar en casa no siempre implica grandes transformaciones ni proyectos complejos. A veces, una solución simple puede mejorar una tarea cotidiana y, al mismo tiempo, evitar que un objeto termine en la basura. Las ojotas rotas son un ejemplo perfecto porque cuando se corta la tira o se despega la suela, suelen quedar olvidadas en un rincón.

Sin embargo, ese material flexible y antideslizante puede convertirse en un aliado clave para la limpieza del hogar . Una de las formas más prácticas de reutilizarlas es transformarlas en un soporte antideslizante para baldes , ideal para evitar que se desplacen mientras limpiás pisos, baños o patios.

En muchas casas argentinas, el balde se mueve constantemente al escurrir el trapo o al cargarlo con agua, generando salpicaduras, derrames y hasta riesgos de resbalones.

La suela de la ojota, pensada originalmente para agarrarse al piso mojado , tiene la textura y la resistencia perfectas para cumplir una nueva función. Con pocos pasos y sin gastar dinero, podés resolver un problema frecuente y sumar un gesto concreto de reciclaje doméstico.

No es necesario que las ojotas estén en buen estado estético, lo importante es que la suela conserve su flexibilidad y relieve .

ojota

Paso a paso para reciclar las ojotas para crear el soporte antideslizante

Antes de empezar, lavá bien las ojotas para quitar restos de tierra, arena o jabón. Dejalas secar por completo. Esto facilita el corte y mejora la adherencia si decidís pegarlas. Con la tijera o el cúter, retirá la tira superior de la ojota. No la tires porque puede servir para otros proyectos. Conservá solo la base. Da vuelta el balde y medí el diámetro de la base. Esa medida te va a servir como referencia para definir el tamaño del soporte. Apoyá el balde sobre la suela de la ojota y marcá el contorno con un marcador. Si la ojota es chica, podés usar dos suelas y unirlas luego. Recortá siguiendo la marca. No es necesario que quede perfecto: lo importante es que cubra la mayor parte de la base del balde. Si usaste más de una suela, unilas con pegamento de contacto o silicona fría, asegurándote de que queden bien firmes. Dejá secar según las indicaciones del adhesivo. Apoyá el soporte en el piso y colocá el balde encima. La textura de la ojota va a generar fricción inmediata, evitando que se deslice incluso sobre cerámicos o superficies húmedas. reciclar la ojota rota

Cómo usarlo y las ventajas en la limpieza diaria

El soporte antideslizante se usa de manera muy simple: cada vez que limpies, colocá el balde sobre la base hecha con ojotas. Al exprimir el trapo o mover el palo de escoba, vas a notar que el balde se mantiene estable. Esto es especialmente útil en baños, cocinas y patios, donde el piso suele estar mojado.

También resulta práctico para balcones o lavaderos chicos, donde no hay mucho espacio y cualquier movimiento brusco puede generar derrames. Si querés, podés dejar el soporte guardado junto con los elementos de limpieza y sacarlo solo cuando lo necesitás.

base para balde con ojota rota

Este uso de las ojotas rotas tiene varias ventajas. Por un lado, prolonga la vida útil de un material plástico que tarda años en degradarse. Por otro, mejora la seguridad en el hogar, reduciendo el riesgo de resbalones. Además, no requiere habilidades especiales ni herramientas costosas, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquier persona.

Otra ventaja es su versatilidad: el mismo soporte puede usarse debajo de palanganas, tachos de ropa o recipientes con agua para mascotas, evitando que se desplacen.