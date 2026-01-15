15 de enero de 2026 - 12:33

No tires las lapiceras viejas: 3 usos inesperados que las convierten en aliadas del hogar

El reciclaje de lapiceras gastadas suma trucos simples y soluciones prácticas para el hogar sin gastar dinero.

Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.
Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.

Por Ignacio Alvarado

Además de reducir residuos, reutilizar lapiceras es una tendencia que crece en redes sociales y notas de hogar, donde cada vez más personas buscan soluciones prácticas, económicas y sustentables. Lo mejor es que no se necesitan herramientas especiales ni experiencia previa.

1. Herramienta para limpiar rincones difíciles

Uno de los trucos más efectivos consiste en usar el cuerpo de la lapicera como herramienta de limpieza. Al retirar la carga interior, el tubo rígido sirve para empujar trapos finos, algodón o papel hacia ranuras, desagües pequeños, teclados o bordes de ventanas. Este uso convierte un objeto descartado en un recurso clave para el hogar, especialmente en limpiezas profundas.

Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.

Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.

2. Organizador oculto para cables y cajones

Otro uso práctico dentro del reciclaje es transformar lapiceras viejas en organizadores. Cortadas a la medida justa, ayudan a mantener cables, cargadores o pequeños elementos separados dentro de cajones. Este tipo de truco mejora el orden del hogar y evita enredos sin necesidad de comprar accesorios nuevos.

Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.

Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.

3. Marcador y guía para manualidades y plantas

Las lapiceras gastadas también funcionan como marcadores para macetas, huertas o proyectos de manualidades. Escribiendo sobre cinta o cartón y colocándolas como soporte, se convierten en guías reutilizables. Incluso pueden usarse como tutores pequeños para plantas jóvenes, uniendo reciclaje y cuidado del hogar.

Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.

Con reciclaje y trucos simples, las lapiceras viejas vuelven a ser útiles en el hogar.

Lejos de ser basura, las lapiceras viejas pueden tener una segunda vida útil. Aplicar estos trucos no solo suma orden y soluciones prácticas, sino que refuerza una forma de reciclaje simple, accesible y cada vez más valorada en el hogar moderno.

