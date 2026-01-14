Reciclaje: guardá los viejos crayones y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Los
crayones viejos, rotos o que ya no se usan suelen quedar olvidados en cajones, mochilas o cajas de útiles. Sin embargo, por sus colores intensos y su material fácil de fundir, pueden reciclarse y convertirse en un cuadro decorativo abstracto, original y lleno de personalidad. Un en reciclaje simple que transforma un objeto infantil arte para el hogar.
Por qué los crayones son ideales para este proyecto
Este material tiene ventajas claras para el
reciclaje creativo:
Colores vibrantes, difíciles de lograr con pintura común
Se derriten fácilmente con calor controlado
Permiten resultados
únicos e irrepetibles
Son livianos y fáciles de manipular
Además, casi todas las casas con chicos (o que los tuvieron) guardan crayones en desuso.
El proyecto: cuadro decorativo con crayones derretidos
La idea es crear un
cuadro abstracto, usando los crayones como material artístico. Funciona muy bien como:
El resultado no parece un trabajo infantil, sino una
pieza artística moderna.
Materiales simples que vas a necesitar
Para este reciclaje no hace falta gastar dinero:
Crayones viejos (mejor si son de muchos colores)
Lienzo, cartón rígido o madera fina
Pegamento
Secador de pelo o pistola de calor
Protección para la superficie de trabajo
Opcional: marco simple para un acabado más prolijo.
Cómo transformarlos paso a paso
Retirá el papel de los crayones.
Pegalos en fila o de forma irregular sobre el lienzo.
Colocá el soporte en posición vertical o inclinada.
Aplicá calor con secador hasta que los crayones comiencen a derretirse.
Dejá que los colores
chorreen libremente.
Esperá a que enfríe y se solidifique.
Dónde queda mejor este adorno reciclado
Este tipo de cuadro funciona muy bien en:
Podés hacer uno grande o varios chicos y armar una
composición mural.