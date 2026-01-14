14 de enero de 2026 - 13:45

Reciclaje: guardá los viejos crayones y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Los crayones en desuso pueden reciclarse y convertirse en un cuadro decorativo moderno y colorido para cualquier ambiente.

Por Andrés Aguilera

Los crayones viejos, rotos o que ya no se usan suelen quedar olvidados en cajones, mochilas o cajas de útiles. Sin embargo, por sus colores intensos y su material fácil de fundir, pueden reciclarse y convertirse en un cuadro decorativo abstracto, original y lleno de personalidad. Un reciclaje simple que transforma un objeto infantil en arte para el hogar.

Por qué los crayones son ideales para este proyecto

Este material tiene ventajas claras para el reciclaje creativo:

  • Colores vibrantes, difíciles de lograr con pintura común

  • Se derriten fácilmente con calor controlado

  • Permiten resultados únicos e irrepetibles

  • Son livianos y fáciles de manipular

Además, casi todas las casas con chicos (o que los tuvieron) guardan crayones en desuso.

Reciclaje guardá los viejos crayones y transformalos en un increíble adorno para tu hogar (2)

El proyecto: cuadro decorativo con crayones derretidos

La idea es crear un cuadro abstracto, usando los crayones como material artístico. Funciona muy bien como:

  • Decoración para living

  • Cuadro para pasillos

  • Acento de color en escritorios

  • Decoración para cuartos juveniles o creativos

El resultado no parece un trabajo infantil, sino una pieza artística moderna.

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta gastar dinero:

  • Crayones viejos (mejor si son de muchos colores)

  • Lienzo, cartón rígido o madera fina

  • Pegamento

  • Secador de pelo o pistola de calor

  • Protección para la superficie de trabajo

Opcional: marco simple para un acabado más prolijo.

Cómo transformarlos paso a paso

  • Retirá el papel de los crayones.

  • Pegalos en fila o de forma irregular sobre el lienzo.

  • Colocá el soporte en posición vertical o inclinada.

  • Aplicá calor con secador hasta que los crayones comiencen a derretirse.

  • Dejá que los colores chorreen libremente.

  • Esperá a que enfríe y se solidifique.

Dónde queda mejor este adorno reciclado

Este tipo de cuadro funciona muy bien en:

  • Ambientes modernos

  • Espacios creativos

  • Hogares con decoración minimalista

  • Lugares que necesitan un punto de color

Podés hacer uno grande o varios chicos y armar una composición mural.

