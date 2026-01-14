14 de enero de 2026 - 12:45

Para qué sirven los CD y DVD que ya no funcionan: 3 ideas útiles y decorativas

Aunque ya no reproducen música ni películas, los CD y DVD pueden reutilizarse con reciclaje creativo, sumando decoración y soluciones prácticas al hogar.

El reciclaje transforma discos viejos en objetos útiles que aportan diseño al hogar.

Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares todavía se acumulan CD y DVD que dejaron de funcionar o quedaron obsoletos con el avance de la tecnología. Lo que antes era un objeto cotidiano hoy parece destinado al descarte, pero el reciclaje propone una segunda oportunidad. Con un poco de ingenio, estos discos pueden transformarse en elementos de decoración y uso práctico para el hogar, evitando que terminen en la basura.

Lejos de ser solo residuos, los CD y DVD están hechos de materiales resistentes y reflectantes que los vuelven ideales para distintos proyectos. Este tipo de truco doméstico no requiere grandes inversiones ni habilidades avanzadas, y se volvió tendencia en propuestas de reutilización creativa.

Tres ideas para reutilizar CD y DVD viejos

1. Posavasos decorativos y resistentes

Una de las opciones más simples es convertir los discos en posavasos. Pegando fieltro, corcho o goma eva en la base, se logra un objeto funcional que protege mesas y aporta un detalle visual moderno. Este tipo de reciclaje suma diseño al hogar y aprovecha la superficie lisa y firme del CD.

El reciclaje transforma discos viejos en objetos &uacute;tiles que aportan dise&ntilde;o al hogar.

2. Móviles y adornos reflectantes

Gracias a su efecto espejo, los CD y DVD son ideales para crear móviles decorativos. Colgados cerca de ventanas o en balcones, reflejan la luz y generan juegos visuales atractivos. Además, este truco también puede ayudar a ahuyentar aves en exteriores, combinando decoración y utilidad.

El reciclaje transforma discos viejos en objetos &uacute;tiles que aportan dise&ntilde;o al hogar.

3. Organizadores y bases para objetos pequeños

Otra idea práctica es reutilizar los discos como bases organizadoras. Apilados y unidos con un eje central, pueden transformarse en soportes para bijouterie, llaves o elementos de escritorio. Este tipo de reciclaje ordena espacios y aporta una solución simple dentro del hogar.

El reciclaje transforma discos viejos en objetos &uacute;tiles que aportan dise&ntilde;o al hogar.

Reutilizar CD y DVD que ya no funcionan es una forma concreta de sumar decoración, reducir residuos y aplicar un truco sustentable en casa. Pequeños cambios como estos demuestran que muchos objetos descartados todavía tienen mucho para ofrecer.

