Si tenés un bidón de agua, posees un tesoro: cómo reciclarlo para darle un nuevo uso en el hogar

Con creatividad y un poco de tiempo, lo que parecía un envase descartable se transforma en una solución práctica y duradera para el hogar.

bidones de agua
Por Daniela Leiva

En muchas casas argentinas hay uno o varios bidones de agua vacíos apoyados en un rincón, esperando “ver qué se hace con eso”. Son resistentes, livianos, fáciles de cortar y, sin embargo, suelen terminar en la basura o acumulando polvo.

bidón

Los bidones de agua de supermercado están fabricados con plásticos gruesos y durables, pensados para soportar peso y humedad. Esa combinación los vuelve perfectos para espacios donde se necesita algo funcional, lavable y resistente al uso diario.

Los más usados son los de 6, 8 o 10 litros, aunque también sirven los de mayor capacidad si se quiere un porta toallas grande. Es importante que esté limpio y seco, sin restos de agua ni olores.

Materiales necesarios

  • Un bidón de agua vacío y limpio
  • Tijera resistente o cúter
  • Regla y marcador
  • Lija fina
  • Pintura acrílica o en aerosol (opcional)
  • Pincel o rodillo pequeño (si usás pintura común)
  • Ganchos adhesivos, tornillos o precintos, según dónde lo vayas a colocar
  • Guantes para mayor seguridad

Paso a paso para transformar el bidón en porta toallas

  1. Lavá bien el bidón con agua caliente y detergente para eliminar cualquier residuo. Enjuagalo varias veces y dejalo secar por completo. Retirá la etiqueta si la tiene; si quedan restos de pegamento, podés sacarlos con un poco de alcohol o agua caliente.
  2. Colocá el bidón de costado y observá su forma. En general, la mejor opción es usarlo en posición horizontal, aprovechando la boca como abertura lateral.
  3. Con el marcador, dibujá una ventana amplia en uno de los lados: esa será la abertura por donde vas a colocar y sacar las toallas. Podés hacer un rectángulo grande o una forma curva, según el estilo que prefieras.
    toallas
  4. Con mucho cuidado, recortá la forma marcada usando tijera fuerte o cúter. Hacé el corte de a poco, sin apurarte. Una vez retirado el plástico sobrante, pasá una lija fina por todos los bordes para evitar filos que puedan lastimar o enganchar la tela de las toallas.
  5. Probá colocar una toalla enrollada dentro del bidón. Si notás que la abertura es chica, podés agrandarla un poco más. La idea es que las toallas entren y salgan fácilmente, pero que queden contenidas y ordenadas.
  6. Si querés mejorar la estética, este es el momento de pintar. Podés usar aerosol para un acabado parejo o acrílico común con pincel. Los colores claros funcionan muy bien para baños, mientras que los tonos oscuros o neutros quedan bien en lavaderos o exteriores. Dejá secar completamente antes de usar.
    bidón pintado

Cómo colocarlo y usarlo en el hogar

El porta toallas de bidón se puede usar de varias maneras. Una opción es apoyarlo directamente en una repisa o mueble del baño, con las toallas enrolladas adentro.

Otra alternativa es colgarlo en la pared: podés hacerlo con ganchos adhesivos fuertes si no querés perforar, o con tornillos si buscás una fijación más firme.

También funciona muy bien para espacios húmedos como la pileta o el quincho. Al ser plástico, no se arruina con el agua y se limpia fácilmente. Podés guardar toallas secas, repasadores, trapos de limpieza o incluso ropa liviana.

