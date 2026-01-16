Reciclar jabón y cáscaras de huevo: por qué se ha puesto de moda y qué beneficios trae

Este proceso se desarrolla mediante un procedimiento simple con ingredientes accesibles, comenzó a circular masivamente en los últimos días y se aplica en el ámbito doméstico, especialmente en cocinas con utensilios manchados por el uso frecuente.
La publicación despertó interés inmediato por su enfoque de reutilización y ahorro. En el video, los creadores aseguran: “Nunca más volverás a tirar cáscaras de huevo a la basura. Haga esto y ahorre dinero. Los dueños de los supermercados no quieren que lo sepas”.
Materiales necesarios para reciclar
- Al menos cinco cáscaras de huevo limpias y secas
- Un litro de agua caliente
- Una pastilla de jabón sólido rallado
- Una cucharada de azúcar
- Una cucharada de bicarbonato de sodio
- Batidora o licuadora
- Rallador
- Recipiente o molde para dar forma al jabón
Paso a paso a realizar
- Recolectar las cáscaras de huevo y lavarlas cuidadosamente para eliminar restos de clara o membrana interna. Dejarlas secar por completo antes de usarlas.
- Colocar las cáscaras secas en la batidora junto con un litro de agua caliente.
- Procesar la mezcla durante varios minutos hasta obtener una textura lo más fina posible, casi pulverizada.
- Rallar la pastilla de jabón sólido y añadirla a la mezcla de cáscaras y agua.
- Volver a batir hasta que todos los ingredientes queden bien integrados y se logre una consistencia homogénea.
- Incorporar una cucharada de azúcar y una cucharada de bicarbonato de sodio.
- Mezclar nuevamente para asegurar que ambos ingredientes se distribuyan de manera uniforme en toda la preparación.
- Verter la mezcla en un molde, alisando la superficie con una espátula o cuchara para que quede pareja.
- Dejar reposar el molde en una superficie plana durante 24 horas, sin moverlo, hasta que el jabón se solidifique por completo.
- Desmoldar el jabón una vez endurecido y conservarlo en un lugar seco hasta su uso.