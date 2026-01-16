16 de enero de 2026 - 18:16

Reciclar jabón y cáscaras de huevo: por qué se ha puesto de moda y qué beneficios trae

Este truco no solo permite reciclar materiales que ya no usamos, también simplifica la limpieza que hacemos dentro de casa.

cáscaras de huevo
Redacción

Este proceso se desarrolla mediante un procedimiento simple con ingredientes accesibles, comenzó a circular masivamente en los últimos días y se aplica en el ámbito doméstico, especialmente en cocinas con utensilios manchados por el uso frecuente.

La publicación despertó interés inmediato por su enfoque de reutilización y ahorro. En el video, los creadores aseguran: “Nunca más volverás a tirar cáscaras de huevo a la basura. Haga esto y ahorre dinero. Los dueños de los supermercados no quieren que lo sepas”.

Recicla los restos de jabón

Materiales necesarios para reciclar

- Al menos cinco cáscaras de huevo limpias y secas

- Un litro de agua caliente

- Una pastilla de jabón sólido rallado

- Una cucharada de azúcar

- Una cucharada de bicarbonato de sodio

- Batidora o licuadora

- Rallador

- Recipiente o molde para dar forma al jabón

Paso a paso a realizar

- Recolectar las cáscaras de huevo y lavarlas cuidadosamente para eliminar restos de clara o membrana interna. Dejarlas secar por completo antes de usarlas.

- Colocar las cáscaras secas en la batidora junto con un litro de agua caliente.

- Procesar la mezcla durante varios minutos hasta obtener una textura lo más fina posible, casi pulverizada.

- Rallar la pastilla de jabón sólido y añadirla a la mezcla de cáscaras y agua.

- Volver a batir hasta que todos los ingredientes queden bien integrados y se logre una consistencia homogénea.

- Incorporar una cucharada de azúcar y una cucharada de bicarbonato de sodio.

- Mezclar nuevamente para asegurar que ambos ingredientes se distribuyan de manera uniforme en toda la preparación.

- Verter la mezcla en un molde, alisando la superficie con una espátula o cuchara para que quede pareja.

- Dejar reposar el molde en una superficie plana durante 24 horas, sin moverlo, hasta que el jabón se solidifique por completo.

- Desmoldar el jabón una vez endurecido y conservarlo en un lugar seco hasta su uso.

