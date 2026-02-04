4 de febrero de 2026 - 16:40

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar el bicarbonato y el papel film puede ser clave para tus ventanas

El polvo y las hojas muchas veces se vuelven un problema para las ventanas de casa. Con este truco se puede resolver.

Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

Foto:

Imagen creada con Gemini
Por Redacción

Los rieles de las ventanas concentran polvo, restos de tierra y humedad de forma constante y suelen quedar fuera de la rutina de limpieza diaria. Frente a este problema frecuente, un truco para reciclar en casa comenzó a ganar popularidad por su efectividad y simplicidad: combinar bicarbonato de sodio y papel film para limpiar en profundidad.

Leé además

Reciclá las botellas de plástico y armá un bolso para la playa.

Solo con reciclar 1 botella de plástico: el truco alemán para mantener tu casa fresca y ventilada

Por Redacción
El Feng Shui indica en que lugares de la casa se deben poner las hojas de laurel para atraer abundancia.

Reciclar las hojas de laurel en casa: por qué recomiendan usarlas en la alacena durante el verano

Por Redacción
bicarbonato-de-sodio
Reciclar el bicarbonato de sodio es clave para la limpieza en casa.

Reciclar el bicarbonato de sodio es clave para la limpieza en casa.

Por qué se empezó a usar este truco

Este procedimiento se volvió habitual en tareas de limpieza porque aprovecha las propiedades naturales del bicarbonato, un producto conocido por su poder abrasivo suave y su capacidad para neutralizar olores.

Al cubrir la zona con papel film, se genera un efecto de acción prolongada que permite que la suciedad adherida se afloje con mayor facilidad. El resultado es una superficie limpia, seca y lista para un uso normal, incluso en rieles que llevan mucho tiempo sin mantenimiento.

Materiales necesarios

- Bicarbonato de sodio

- Papel film

- Agua o vinagre blanco

- Aspiradora o cepillo seco

- Cepillo chico, esponja o cepillo de dientes viejo

- Trapo limpio y seco

Limpiar ventana
Repetir la limpieza semanal potencia el efecto repelente contra insectos y mantiene la transparencia.

Repetir la limpieza semanal potencia el efecto repelente contra insectos y mantiene la transparencia.

Proceso paso a paso

- Aspirar o barrer el polvo y la suciedad suelta del riel.

- Espolvorear bicarbonato de sodio a lo largo de toda la guía.

- Rociar ligeramente con agua o vinagre para activar el bicarbonato.

- Cubrir el riel con papel film y presionar suavemente.

- Dejar actuar entre 30 minutos y 2 horas según el nivel de suciedad.

- Retirar el film y frotar con el cepillo para desprender la mugre.

- Secar completamente con un trapo limpio para evitar humedad.

Las ventajas de este proceso

Este proceso permite limpiar los rieles de las ventanas de manera profunda y práctica sin recurrir a productos agresivos ni costosos, ya que el bicarbonato afloja la suciedad adherida, neutraliza olores y ayuda a prevenir la aparición de hongos, mientras que el papel film potencia su acción al mantener la humedad y concentrar el efecto limpiador. Además de mejorar la higiene, facilita el deslizamiento de la ventana y reduce la acumulación futura de polvo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cascaras de huevo en el termo: por que reciclar estos restos puede ser clave para tu mate

Cáscaras de huevo en el termo: por qué reciclar estos restos puede ser clave para tu mate

Por Redacción
si tenes un mouse viejo o sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés un mouse "viejo" o sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva
no tires tus remeras viejas, tenes un tesoro: como podes reciclarlas en casa

No tires tus remeras viejas, tenés un tesoro: cómo podés reciclarlas en casa

Por Redacción
Los billetes y la resignificación de la historia

Si tenés billetes de 50 pesos, tenés un tesoro: por qué los expertos recomiendan reciclarlos

Por Redacción