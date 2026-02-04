4 de febrero de 2026 - 16:11

Si tenés un mouse "viejo" o sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Un mouse viejo puede parecer insignificante, pero con un poco de creatividad puede convertirse en algo útil y con historia.

mouse sin uso
Por Daniela Leiva

En casi todas las casas hay, en algún cajón o caja olvidada, un mouse viejo: dejó de funcionar, se rompió el cable, fue reemplazado por uno inalámbrico o simplemente quedó obsoleto. Muchas veces no se sabe qué hacer con ese pequeño dispositivo y termina acumulando polvo, pero es realmente un tesoro en casa.

Leé además

si tenes un termo viejo y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés un termo "viejo" y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva
si tenes cintas vhs viejas, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta maravillosa idea

Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera

Sin embargo, un mouse viejo es una mina de materiales reutilizables y puede transformarse en objetos útiles, decorativos o educativos con muy poco esfuerzo.

Reciclar este tipo de residuos electrónicos es clave. Los mouse contienen plástico, metal y componentes que no deberían descartarse sin más. Reutilizarlos en casa es una forma sencilla de reducir basura tecnológica y, al mismo tiempo, darles una segunda vida creativa.

Los residuos electrónicos crecen año a año y son difíciles de degradar. Un mouse puede tardar décadas en descomponerse y, además, contiene piezas que pueden reutilizarse o resignificarse. Al reciclarlo en casa, evitás que termine contaminando y aprovechás materiales que ya están pagos.

mouse
Para esta ingeniosa idea hecha en casa, podrás utilizar cualquier tipo de mouse.

Para esta ingeniosa idea hecha en casa, podrás utilizar cualquier tipo de mouse.

Idea principal: transformar un mouse viejo en un organizador de escritorio

Una de las opciones más prácticas es convertirlo en un pequeño organizador para auriculares, cables, clips o pendrives. Su forma ergonómica lo hace perfecto para este nuevo uso.

Materiales necesarios

  • Un mouse viejo, roto o sin uso
  • Destornillador chico (generalmente tipo estrella)
  • Alcohol y trapo
  • Cúter o tijera resistente
  • Pegamento fuerte o silicona caliente
  • Lija fina (opcional)
  • Pintura acrílica o en aerosol (opcional)
  • Ganchitos, imanes o clips (según el uso que elijas)
    mouse reciclado

Paso a paso para reciclar el mouse

  1. Desarmar el mouse
    Dalo vuelta y buscá los tornillos, que suelen estar debajo de las patitas de goma o etiquetas. Retiralos con cuidado y separá la carcasa superior de la inferior.
  2. Retirar los componentes internos
    Sacá la plaqueta, el sensor, el cable y las rueditas internas. Estas piezas pueden guardarse para otros proyectos o llevarse a un punto de reciclaje electrónico.
  3. Limpiar la carcasa
    Lavá o limpiá bien las dos partes del mouse con alcohol y un trapo. Es importante eliminar grasa, polvo o restos de uso para que el nuevo objeto quede prolijo.
  4. Elegir qué parte usar
    Para un organizador, generalmente se utiliza la carcasa superior, que es la más estética. La parte inferior puede reciclarse para otros proyectos o descartarse correctamente.
  5. Acondicionar el interior
    Si el interior tiene rebordes, podés lijarlos suavemente o cortarlos con cúter para lograr una cavidad más limpia y pareja.
  6. Personalizar (opcional)
    Podés pintar el mouse por fuera con acrílico o aerosol, dejarlo secar bien o decorarlo con vinilo, tela o marcadores indelebles.
  7. Convertirlo en organizador
    Pegá un imán en la base para que se adhiera a una superficie metálica, o simplemente usalo apoyado sobre el escritorio para guardar auriculares enrollados, cables USB, adaptadores o clips.

Otras formas creativas de reciclar un mouse

-Soporte para auriculares

Pegando un gancho pequeño en la parte trasera, el mouse se transforma en un soporte de pared para colgar auriculares livianos.

-Pisapapeles original

Si le agregás peso por dentro (tuercas o piedritas), se convierte en un pisapapeles ideal para el escritorio.

-Juguete o proyecto educativo

Para chicos, desarmar un mouse permite aprender cómo funciona la tecnología por dentro, identificar piezas y fomentar la curiosidad.

-Decoración industrial

Pintado de un solo color o con acabado metálico, puede usarse como objeto decorativo en escritorios modernos.

-Contenedor para pendrives

Su tamaño es ideal para guardar memorias USB y evitar que se pierdan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar el bicarbonato y el papel film puede ser clave para tus ventanas

Por Redacción
Descubrí todos los usos que podés darle a las cáscaras de papa.

Si tenés cáscaras de papa, poseés un tesoro: el método natural para limpiar el óxido en tu hogar

Por Sofía Serelli
No es solo para lavar platos: descubrí las otras utilidades de la clásica esponja de cocina.

Si tenés una esponja de cocina, poseés un tesoro: el truco que mejora cada lavado y cuida tu lavarropas

Por Sofía Serelli
tenes un tesoro escondido: el billete de un dolar con un error que puede valer hasta us$25.000

Tenés un tesoro escondido: el billete de un dólar con un error que puede valer hasta US$25.000

Por Redacción