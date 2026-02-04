4 de febrero de 2026 - 12:48

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Antes de tirarlos, mirá estos tres trucos prácticos para reutilizar cables USB viejos y ahorrar en casa.

Por Andrés Aguilera

Los cables USB viejos (los que ya no cargan bien, están pelados o quedaron obsoletos) suelen acumularse en cajones sin un destino claro. Antes de tirarlos, conviene saber que pueden reutilizarse de formas muy prácticas que ayudan a ahorrar plata, ordenar la casa y evitar compras innecesarias.

1. Organizadores de cables y enchufes

Uno de los trucos más simples y efectivos. Con cables USB viejos podés hacer organizadores caseros para mantener ordenados cargadores, auriculares y alargues.

Solo hace falta enrollarlos y fijarlos con un nudo, precinto o pedacito de cinta. Ideal para cajones, mochilas y escritorios.

2. Ataduras resistentes para el hogar

La cobertura plástica de los cables USB es muy resistente. Cortados en tramos, sirven como ataduras reutilizables para:

  • Sujetar plantas

  • Ordenar herramientas

  • Agrupar palos de escoba o caños livianos

  • Cerrar bolsas grandes

Ahorro directo: menos precintos, menos sogas y menos cintas compradas.

3. Ganchos y colgadores improvisados

Doblando el cable y fijándolo a una pared, mueble o estante, se puede crear un gancho flexible para colgar:

  • Llaves

  • Auriculares

  • Trapos de cocina

  • Utensilios livianos

Ahorro directo: evitar comprar percheros o ganchos chicos.

Pequeños restos, ahorro grande

Reutilizar cables USB viejos no es solo reciclar: es aprovechar materiales resistentes que ya están en casa para resolver problemas cotidianos sin gastar plata.

