Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Los cables USB viejos (los que ya no cargan bien , están pelados o quedaron obsoletos) suelen acumularse en cajones sin un destino claro. Antes de tirarlos, conviene saber que pueden reutilizarse de formas muy prácticas que ayudan a ahorrar plata , ordenar la casa y evitar compras innecesarias.

Uno de los trucos más simples y efectivos. Con cables USB viejos podés hacer organizadores caseros para mantener ordenados cargadores, auriculares y alargues.

Solo hace falta enrollarlos y fijarlos con un nudo, precinto o pedacito de cinta. Ideal para cajones, mochilas y escritorios.

La cobertura plástica de los cables USB es muy resistente . Cortados en tramos, sirven como ataduras reutilizables para:

3. Ganchos y colgadores improvisados

Doblando el cable y fijándolo a una pared, mueble o estante, se puede crear un gancho flexible para colgar:

Llaves

Auriculares

Trapos de cocina

Utensilios livianos

Ahorro directo: evitar comprar percheros o ganchos chicos.

Pequeños restos, ahorro grande

Reutilizar cables USB viejos no es solo reciclar: es aprovechar materiales resistentes que ya están en casa para resolver problemas cotidianos sin gastar plata.