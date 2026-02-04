Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Los , están pelados o quedaron obsoletos) suelen acumularse en cajones sin un destino claro. Antes de tirarlos, conviene saber que pueden reutilizarse de formas muy prácticas que ayudan a cables USB viejos (los que ya no cargan bien ahorrar plata, ordenar la casa y evitar compras innecesarias.
1. Organizadores de cables y enchufes
Uno de los trucos más simples y efectivos. Con cables USB viejos podés hacer
organizadores caseros para mantener ordenados cargadores, auriculares y alargues.
Solo hace falta enrollarlos y fijarlos con un nudo, precinto o pedacito de cinta. Ideal para cajones, mochilas y escritorios.
2. Ataduras resistentes para el hogar
La cobertura plástica de los cables USB es
muy resistente. Cortados en tramos, sirven como ataduras reutilizables para:
Ahorro directo: menos precintos, menos sogas y menos cintas compradas.
3. Ganchos y colgadores improvisados
Doblando el cable y fijándolo a una pared, mueble o estante, se puede crear un
gancho flexible para colgar:
Llaves
Auriculares
Trapos de cocina
Utensilios livianos
Ahorro directo: evitar comprar percheros o ganchos chicos. Pequeños restos, ahorro grande
Reutilizar cables USB viejos no es solo reciclar: es
aprovechar materiales resistentes que ya están en casa para resolver problemas cotidianos sin gastar plata.