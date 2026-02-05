Cardio suave: el entrenamiento de baja intensidad ideal para mayores de 65 años

El cardio suave se posiciona como uno de los tipo de entrenamiento más adoptados dentro del mundo del fitness actual por su enfoque accesible, de bajo impacto y orientado a la salud a largo plazo. La propuesta atrae tanto a personas que dan sus primeros pasos en la actividad física.
El cardio suave está orientado a personas que buscan incorporar actividad física de manera progresiva y sostenible. Resulta especialmente adecuado para quienes se inician en el ejercicio, retoman una rutina tras un período prolongado de inactividad, atraviesan procesos de recuperación luego de una lesión o priorizan el cuidado articular y cardiovascular. También es una opción funcional para adultos mayores, personas con sobrepeso o individuos que ya entrenan con mayor intensidad y necesitan sesiones de descarga o recuperación activa.
Las principales ventajas de este entrenamiento
Entre las principales ventajas de este tipo de entrenamiento se destaca su bajo impacto, que reduce el riesgo de lesiones y permite mantener la constancia a largo plazo. Favorece el desarrollo de la capacidad aeróbica, contribuye al control del peso corporal mediante el aumento del gasto calórico sostenido y ayuda a mejorar indicadores de salud cardiovascular.
A nivel mental, promueve una experiencia más estable y placentera, con menor carga de estrés, lo que facilita la adherencia y disminuye el abandono de la actividad física. Además, se adapta con facilidad a la vida cotidiana y no requiere equipamiento específico ni contextos deportivos formales.
Cómo hacerlo
Para llevarlo a la práctica, el cardio suave debe realizarse a una intensidad moderada, manteniendo la frecuencia cardíaca entre el 40% y el 60% del máximo estimado. La clave es poder sostener el ejercicio durante un tiempo prolongado sin sensación de agotamiento extremo.
Actividades como caminar a paso constante, andar en bicicleta, nadar de forma relajada o usar una elíptica son opciones habituales. La duración recomendada oscila entre 30 y 45 minutos por sesión, con una frecuencia ideal de cinco a seis días por semana, o bien como complemento de entrenamientos más exigentes. La regularidad y la capacidad de sostener el movimiento en el tiempo constituyen el eje central de este enfoque.