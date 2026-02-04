El secreto del "hombre que descubrió el ejercicio": la clave de 1953 para vivir más años

En un mundo obsesionado con el rendimiento extremo , la ciencia rescata el secreto de salud develado en 1953 : el movimiento cotidiano es la medicina más potente contra el riesgo cardiovascular. Entender la diferencia entre simplemente moverse y entrenar puede ser la clave definitiva para ganar años de vida con calidad y sin dolor.

Si tenés un termo "viejo" y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

La historia de cómo entendemos el bienestar físico comenzó en las calles de la posguerra en Londres . Mientras la medicina de la época se enfocaba en contener infecciones y heridas de guerra , el epidemiólogo Jeremiah Noah Morris puso su mirada en algo mucho más cotidiano: los colectivos de dos pisos.

Morris notó un patrón revelador . Los conductores, que pasaban largas horas sentados, morían más por enfermedades cardiovasculares que los inspectores, quienes subían y bajaban escaleras constantemente durante toda la jornada laboral. Aquel estudio marcó el inicio de la epidemiología de la actividad física y demostró que no se necesitaba una farmacia compleja, sino recuperar el hábito de moverse.

Hoy, esa premisa es retomada por Carlos Vozzi, un cardiólogo argentino jubilado de 74 años que sigue compitiendo en la selección de waterpolo. Para Vozzi, el movimiento debe ser una herramienta que prolongue la vida, pero con una advertencia estricta: "tiene que exigir un poco, pero no doler".

Cuando el ejercicio se convierte en un castigo físico, deja de cumplir su función protectora para transformarse en un riesgo. Este enfoque rompe con la cultura del esfuerzo heroico. Tanto el pionero Morris como el deportista senior Vozzi coinciden en que la actividad física no debe ser dolorosa para ser beneficiosa. La clave reside en la sostenibilidad y el equilibrio, adaptando la práctica a la "biografía corporal" de cada persona.

Actividad, ejercicio o deporte: ¿cuál necesitás hoy?

No todo movimiento impacta de la misma forma en el organismo. Entender esta distinción es vital para evitar daños, especialmente después de los 50 o 60 años, cuando el cuerpo requiere un cuidado más específico. Vozzi diferencia tres conceptos que definen riesgos y beneficios:

Actividad física: Incluye cualquier movimiento cotidiano , como caminar o realizar tareas domésticas.

Incluye , como caminar o realizar tareas domésticas. Ejercicio: Supone una planificación y repetición con un objetivo de salud o mejora física.

Supone una Deporte: Incorpora reglas, competencia y una exigencia que puede ser perjudicial si no se modera. image

Para un adulto mayor, el deporte es mucho más exigente y debe modelarse para que la integración social y mental genere beneficios reales. Vozzi insiste en que no se pueden aplicar programas estandarizados; cada persona necesita un "traje a medida" que contemple sus lesiones previas, deseos y límites biológicos.

La mejor inversión en salud pública según la ciencia

Jerry Morris caminó y nadó con regularidad hasta el final de sus días, demostrando la coherencia entre su teoría y su vida. Fue él quien advirtió que las sociedades occidentales se habían convertido en poblaciones obligadas a "hacer ejercicio" para mantenerse sanas debido al sedentarismo prolongado.

image

La consecuencia de ignorar este legado es el aumento de enfermedades crónicas. Sin embargo, la solución sigue siendo la misma que Morris encontró en los inspectores de Londres: el movimiento debe ser sostenido, posible y cuidado. No se trata de alimentar el narcisismo, sino de sostener el equilibrio del ser a lo largo de toda la vida.