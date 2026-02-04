4 de febrero de 2026 - 09:56

Después de los 70: ni correr ni levantar peso, este ejercicio suave puede reducir el riesgo de caídas

Entrenar con movimientos lentos y controlados reduce caídas y mejora la estabilidad en adultos mayores.

Por Andrés Aguilera

Después de los 70 años, la prevención de caídas, el equilibrio, la fuerza funcional y la autonomía pasan a ser más importantes que la intensidad del entrenamiento. La ciencia es clara: no hace falta correr ni levantar peso pesado. Existe un ejercicio suave, accesible y muy efectivo para reducir caídas y sostener la independencia.

Por qué correr o levantar peso no es lo ideal a esta edad

Las rutinas intensas pueden aumentar el riesgo de lesiones, fatiga excesiva o abandono del ejercicio. Además, correr o levantar peso no siempre entrena lo que más falla con la edad: la estabilidad y la coordinación en situaciones cotidianas.

Las caídas rara vez ocurren por falta de fuerza máxima; suelen aparecer por pérdida de equilibrio, tiempos de reacción lentos o inseguridad al moverse.

image

El ejercicio clave: entrenamiento de equilibrio funcional

El patrón de ejercicio más protector después de los 70 es el entrenamiento de equilibrio con movimientos lentos y conscientes. Incluye acciones simples como:

  • Cambiar el peso de una pierna a la otra

  • Mantenerse de pie sobre un solo apoyo unos segundos

  • Girar el cuerpo de forma controlada

  • Levantarse y sentarse sin usar las manos

  • Usar una silla solo como apoyo de seguridad

Estos ejercicios entrenan exactamente lo que el cuerpo necesita para evitar caídas en la vida diaria.

Por qué el equilibrio reduce tanto el riesgo de caídas

El equilibrio integra varios sistemas a la vez: músculos, articulaciones, visión, oído interno y cerebro.

Cuando se entrena de forma específica, mejora la capacidad de reaccionar rápido ante un tropiezo o un desnivel.

Programas basados en movimientos lentos y controlados (como el tai chi adaptado) demostraron reducir de manera significativa las caídas en adultos mayores, incluso más que otras actividades físicas tradicionales.

image

Qué pasa cuando no se entrena el equilibrio

Cuando una persona empieza a sentirse inestable, tiende a moverse menos por miedo a caerse. Ese menor movimiento provoca más pérdida de fuerza y coordinación, creando un círculo silencioso que aumenta el riesgo de caídas.

Entrenar equilibrio rompe ese círculo antes de que aparezcan los accidentes.

Cómo empezar sin riesgos

La clave es la progresión suave y la constancia:

  • Practicar 5 a 10 minutos por día

  • Hacer los ejercicios cerca de una pared o silla

  • Priorizar la calidad del movimiento, no la cantidad

  • Detenerse ante mareos o inseguridad

No hace falta sudar ni cansarse: el beneficio está en la precisión y el control.

Cuándo consultar

Si hubo caídas recientes, mareos frecuentes o inseguridad marcada al caminar, es recomendable consultar con un profesional de la salud o kinesiólogo para adaptar los ejercicios y descartar otras causas.

