5 señales de inflamación en el cuerpo que no debemos ignorar, según los médicos

La inflamación no siempre se manifiesta con fiebre o dolor agudo. En muchos casos, el cuerpo envía señales silenciosas que pasan desapercibidas durante años.

Detectar el problema a tiempo evita que se vuelva crónico y afecte seriamente el cuerpo.

Detectar el problema a tiempo evita que se vuelva crónico y afecte seriamente el cuerpo.

La inflamación es una respuesta natural del organismo ante lesiones, infecciones o estrés. Sin embargo, cuando se vuelve persistente (ya sea aguda, subaguda o crónica) puede transformarse en un problema de salud serio. Especialistas advierten que el cuerpo suele avisar, pero no siempre sabemos interpretar esas señales.

Desde molestias físicas recurrentes hasta alteraciones en funciones básicas, ciertos síntomas pueden estar indicando que existe un proceso inflamatorio sostenido. Ignorarlos no solo retrasa el diagnóstico, sino que puede favorecer la aparición de enfermedades más complejas con el tiempo.


Detectar el problema a tiempo evita que se vuelva crónico y afecte seriamente el cuerpo.

Detectar el problema a tiempo evita que se vuelva crónico y afecte seriamente el cuerpo.

1. Dolor en la espalda baja que aparece sin causa clara

El dolor persistente en la zona lumbar es una de las señales más comunes de inflamación subyacente.

  • Si bien muchas personas lo asocian a malas posturas o esfuerzos físicos, los médicos señalan que también puede estar vinculado a procesos inflamatorios musculares, articulares o incluso sistémicos que afectan tejidos profundos.
  • Cuando este dolor no mejora con descanso o se repite con frecuencia, podría estar indicando inflamación crónica de bajo grado.

En estos casos, el cuerpo no logra “apagar” la respuesta inflamatoria, generando rigidez, molestias constantes y una sensación de cansancio físico generalizado.

2. Pérdida de equilibrio o sensación de inestabilidad

La inflamación también puede afectar el sistema nervioso y el oído interno, áreas clave para el equilibrio.

Desde el sitio Verywell Health, explican que procesos inflamatorios pueden interferir en la correcta transmisión de señales entre el cerebro y el cuerpo, provocando mareos, torpeza al caminar o sensación de inestabilidad.

Cuando estos episodios se repiten sin una causa evidente, podrían estar asociados a inflamación subaguda o crónica.

3. Sistema digestivo funcionando mal de forma recurrente

Problemas digestivos frecuentes como hinchazón, gases, dolor abdominal o cambios en el tránsito intestinal suelen ser una de las manifestaciones más claras de inflamación.

  • En este punto, el intestino es especialmente sensible a procesos inflamatorios, ya sea por estrés, alimentación inadecuada o alteraciones en la microbiota.
  • Los médicos advierten que cuando estas molestias se vuelven habituales, podrían estar indicando inflamación intestinal crónica.


4. Enfermarse con frecuencia sin motivo aparente

Un sistema inmunológico debilitado puede ser consecuencia directa de inflamación sostenida en el cuerpo.

  • Paradójicamente, cuando existe inflamación crónica, las defensas no funcionan de manera eficiente, lo que favorece infecciones repetidas como resfríos, gripes o dolores de garganta constantes.
  • Este estado de “alerta permanente” del organismo termina agotando sus recursos. Si una persona se enferma seguido y tarda en recuperarse, podría estar enfrentando un proceso inflamatorio que afecta su capacidad de respuesta inmunológica.

5. Dolor corporal constante y generalizado

Sentir dolor en distintas partes del cuerpo sin una causa puntual es otra señal frecuente de inflamación.

  • Este tipo de molestia suele describirse como rigidez, sensibilidad o dolor difuso que no desaparece del todo, incluso en reposo.
  • La inflamación crónica puede sensibilizar los receptores del dolor, haciendo que el cuerpo perciba molestias de manera más intensa.


La inflamación no siempre se presenta de forma evidente. En algunos casos, se manifiesta a través de señales sutiles que el cuerpo utiliza para advertir que algo no está funcionando bien.

