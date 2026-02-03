3 de febrero de 2026 - 19:02

Guardar medio limón en la heladera: un riesgo para la salud que pocos conocen

Guardar medio limón en la heladera es un gesto cotidiano que se practica en todas las casas y parece inofensivo. Esto podría estar poniendo en riesgo la salud.

Lo más recomendable es consumir el limón apenas se corta o guardarlo en un recipiente hermético.

Lo más recomendable es consumir el limón apenas se corta o guardarlo en un recipiente hermético.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

Aunque el frío retrasa el deterioro de los alimentos, no los vuelve inmunes. En el caso del limón cortado, su pulpa expuesta, su alta humedad y el entorno cerrado del refrigerador crean el escenario ideal para la proliferación de microorganismos que luego terminan en nuestras comidas.

Leé además

la proxima vez que cocines huevos revueltos agrega 1/4 de taza de esto a la sarten: siempre funciona

La próxima vez que cocines huevos revueltos agregá 1/4 de taza de esto a la sartén: siempre funciona

Por Andrés Aguilera
Antes de tirar las medias, miralas con otros ojos y dales una segunda oportunidad en casa.

No tires las medias cancán viejas y reciclalas para 3 ideas esenciales y novedosas en casa

Por Redacción
limón en la heladera
Lo más recomendable es consumir el limón apenas se corta o guardarlo en un recipiente hermético.

Lo más recomendable es consumir el limón apenas se corta o guardarlo en un recipiente hermético.

El limón cortado actúa como una esponja de humedad y microorganismos

La explicación del portal Food Safety es que cuando un limón se deja por la mitad dentro de la heladera, su superficie expuesta comienza a absorber la humedad del ambiente. Este detalle, que suele pasarse por alto, es clave desde el punto de vista sanitario.

  • Los refrigeradores no son espacios estériles: en su interior conviven bacterias, hongos y esporas microscópicas provenientes de carnes crudas, verduras, envases abiertos y restos de alimentos.
  • El limón, al estar cortado, ofrece una pulpa húmeda, porosa y rica en nutrientes, siendo un medio ideal para que estos microorganismos se adhieran y se desarrollen.
  • Con el paso de las horas o los días, esa humedad acumulada favorece la aparición de moho, incluso cuando no siempre es visible a simple vista. Muchas veces solo se percibe una leve textura viscosa, un cambio de olor o un sabor extraño, señales que suelen ignorarse.

El problema es que, al reutilizar ese limón para condimentar comidas, bebidas o postres, los microorganismos acumulados pueden ingresar directamente al organismo. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, este hábito incrementa el riesgo de trastornos gastrointestinales leves y, en personas sensibles, puede generar complicaciones mayores.

limón en la heladera

El riesgo invisible de reutilizar el limón contaminado en las comidas

Uno de los mayores problemas de dejar un limón por la mitad en la heladera es la falsa sensación de seguridad.

  • El simple gesto de cortar la parte visible del moho o exprimir solo una porción, es un grave error, ya que el moho no se limita a la zona visible: sus filamentos pueden extenderse hacia el interior del alimento, incluso cuando no se perciben externamente.
  • Al usar ese limón en ensaladas, infusiones, pescados o jugos, se corre el riesgo de incorporar microorganismos que alteran la calidad del alimento y afectan la salud. En especial, las personas con sistemas inmunológicos debilitados, niños pequeños y adultos mayores son más vulnerables a este tipo de contaminaciones.
  • El problema se agrava cuando el limón se utiliza en preparaciones que no pasan por cocción, ya que el calor no elimina los patógenos presentes.

Desde una perspectiva de higiene doméstica, este hábito también contribuye a la contaminación cruzada dentro del refrigerador. El limón contaminado puede transferir microorganismos a otros alimentos cercanos, incluso sin contacto directo.

limón en la heladera

Dejar un limón por la mitad dentro de la heladera no es un gesto seguro. Su capacidad para absorber humedad y favorecer la aparición de moho provoca un foco silencioso de contaminación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos ingredientes aplicados ayudan a ahorrar energía.

2 ingredientes impiden que la capa de hielo se forme en el congelador de la heladera

Por Redacción
 McArthur Wheeler, el hombre que creyó que el limón lo hacía invisible, robando en 1995.

Creyó que el limón lo hacía invisible, robó dos bancos y cambió la psicología para siempre

Por Cristian Reta
La sentadilla es un ejercicio que combina versatilidad con conveniencia.

Sentadillas después de los 70: el ejercicio clave para proteger las rodillas y mantener la vitalidad

Por Redacción
Las alacenas cerradas no van más. Descubrí cuál va a ser la tendencia en las cocinas este 2026.

Las alacenas pasaron de moda: la tendencia que dominará las cocinas en 2026

Por Cristian Reta