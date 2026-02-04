Si tenés una esponja de cocina, poseés un tesoro: el truco que mejora cada lavado y cuida tu lavarropas

No necesitás un detergente costoso ni un aparato nuevo para lograr un lavado perfecto. Colocar una simple esponja de cocina en e l tambor del lavarropas se está volviendo un hábito esencial para hogares con mascotas y niños . Este truco casero no solo deja la ropa impecable, sino que protege la vida útil de tu electrodoméstico.

La estructura rugosa y porosa de una esponja para platos actúa como un verdadero imán para el pelo de las mascotas, las pelusas y las fibras sueltas. Normalmente, estos residuos terminan pegados en tu suéter favorito o, peor aún, atascados en el filtro de la máquina.

Para aplicar este método, solo necesitás una esponja lavavajillas común, preferiblemente nueva o completamente limpia . Es fundamental colocarla suelta dentro del tambor, nunca en el cajón del detergente, junto con la carga de ropa habitual.

Al girar, los poros de la espuma absorben el agua y retienen las pequeñas partículas que se desprenden de las telas. Al finalizar el ciclo, notarás que los pelos y pelusas están pegados directamente en la esponja. Solo tenés que enjuagarla bien, dejarla secar y estará lista para el próximo uso.

El mayor beneficio de este hábito no es solo estético, sino mecánico. El cabello y las fibras que no se quedan en la esponja terminan inevitablemente en las paredes de la máquina o en el sistema de drenaje. Capturar este flujo de suciedad antes de que llegue al sistema interno es clave para un funcionamiento estable.

Menos obstrucciones: Un filtro que no se tapa permite que el agua circule mejor.

Un filtro que no se tapa permite que el agua circule mejor. Menos desgaste: Al trabajar con menos esfuerzo, el motor y los componentes sufren menos daño a largo plazo.

Al trabajar con menos esfuerzo, el motor y los componentes sufren menos daño a largo plazo. Adiós a los malos olores: Evitar la acumulación de fibras en la junta de goma reduce la aparición de aire mohoso.

Guía de uso según el tipo de tela

No todos los tejidos reaccionan igual ante este truco. En prendas de algodón, toallas y sudaderas de polar, los resultados son inmediatos y altamente efectivos. Es especialmente útil cuando se lavan mantas para perros o fundas nórdicas, donde el pelo suele ser rebelde.

Sin embargo, se debe tener precaución con tejidos muy finos o delicados, como la seda o la lencería, debido al riesgo de fricción adicional. En estos casos, lo ideal es colocar la esponja dentro de una bolsa de lavandería aparte. También es importante evitar esponjas con capas metálicas o muy ásperas que puedan dañar el tambor.

Mantenimiento complementario para un equipo impecable

Aunque la esponja ayuda considerablemente, no sustituye la rutina de limpieza profunda. Se recomienda programar un lavado con agua caliente al menos a 60 °C cada 10 o 15 ciclos normales para eliminar residuos de sudor y humedad.

Limpiar el filtro manualmente cada dos o tres meses y dejar la puerta entreabierta para que se seque después de cada uso son pasos vitales. Combinar estos pequeños hábitos garantiza que tu ropa se conserve mejor por más tiempo y que tu lavarropas no necesite reparaciones costosas antes de tiempo.