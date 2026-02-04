4 de febrero de 2026 - 09:30

No es para decorar: qué significa poner una planta de albahaca en la cocina

La albahaca en la cocina simboliza protección y abundancia, y además mejora el ambiente y la calidad del aire.

No es para decorar qué significa poner una planta de albahaca en la cocina
Por Andrés Aguilera

La albahaca es una de las plantas aromáticas más usadas en la cocina, pero tenerla dentro del ambiente donde se cocina no responde solo a una cuestión estética o culinaria. Desde hace siglos, colocar una planta de albahaca en la cocina tiene un significado simbólico ligado a la protección, la prosperidad y la armonía del hogar.

Especialistas en cuidado del jardín y plantas aromáticas señalan que esta tradición combina creencias antiguas con razones prácticas que siguen vigentes en los hogares actuales.

El origen de la costumbre

La tradición de ubicar albahaca en la cocina proviene del Mediterráneo, especialmente de Italia y Grecia, donde esta planta era considerada sagrada.

En muchas culturas antiguas, se creía que la albahaca protegía el hogar de malas energías y favorecía la abundancia de alimentos.

image

Con la inmigración europea, esta costumbre llegó a América Latina y se integró rápidamente a las cocinas familiares.

La cocina, entendida como el corazón de la casa, era el lugar ideal para una planta asociada al cuidado, la nutrición y la prosperidad.

Qué representa la albahaca

La albahaca simboliza protección, buena fortuna y equilibrio. En el plano energético, se la asocia con la limpieza del ambiente y la atracción de buenas vibraciones. Por eso, muchas personas la colocan cerca de la ventana o sobre la mesada, donde recibe luz natural.

Desde el punto de vista práctico, la albahaca también ayuda a repeler insectos, como moscas y mosquitos, algo especialmente útil en verano. Su aroma fresco neutraliza olores fuertes y aporta una sensación de limpieza constante.

Beneficios reales de tenerla en la cocina

Más allá de las creencias, hay ventajas concretas:

  • Siempre está a mano para cocinar

  • Mejora la calidad del aire interior

  • Perfuma el ambiente de forma natural

  • Tolera bien la vida en maceta

Además, cortar algunas hojas regularmente estimula su crecimiento y mantiene la planta sana.

image

Cómo cuidarla para que dure más tiempo

Para que la albahaca prospere en la cocina, necesita mucha luz natural, riego frecuente pero sin encharcar y una maceta con buen drenaje.

Conviene ubicarla cerca de una ventana, evitando corrientes de aire frío. Podar las flores apenas aparecen ayuda a prolongar su vida útil.

