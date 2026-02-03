3 posturas corporales que evitan una espalda encorvada

Lo que al principio parece solo una mala postura , con el tiempo se transforma en rigidez, dolor y una sensación constante de cansancio físico. La espalda encorvada comienza a notarse y atrae problemas en el cuerpo . No es comodidad y perjudica a largo plazo. Por eso, 3 posturas logran convencer a la espalda para que vuelva a su lugar natural.

Fin del misterio: el descubrimiento científico que explica por qué los gatos naranjas tienen un ADN único

Séneca, filósofo estoico cuya frase nos obliga a dejar de sufrir: "El mayor obstáculo de la vida es..."

No todo está perdido. Desde el Yoga Journal proponen posturas simples, accesibles y efectivas que ayudan a reeducar la columna, liberar tensiones acumuladas y recuperar una alineación más saludable. Practicadas de forma regular, pueden marcar una diferencia, poco a poco, en la postura diaria y en el bienestar general del cuerpo.

La postura del niño, conocida en yoga como Balasana, es una de las herramientas más efectivas para comenzar a corregir una espalda encorvada.

Además, Balasana permite tomar conciencia de la respiración en la espalda. Al inhalar profundamente, el aire se dirige hacia la zona posterior del torso, expandiendo los músculos intercostales y favoreciendo una apertura progresiva de la columna. Este movimiento respiratorio es clave para quienes tienen tendencia a encorvarse, ya que muchas veces la postura encorvada está asociada a una respiración superficial y limitada.

Marjaryasana, conocida como la postura del arco de gato, es una de las prácticas más recomendadas para mejorar una espalda encorvada porque trabaja directamente sobre la movilidad vertebral.

En esta postura, la columna se flexiona de manera activa, vértebra por vértebra, lo que ayuda a despertar zonas que suelen estar “dormidas” por la falta de movimiento. Esta acción controlada es fundamental para quienes presentan rigidez dorsal y una tendencia a colapsar el pecho hacia adelante.

El arco de gato permite identificar bloqueos posturales

Al redondear la espalda de forma consciente, se activan los músculos profundos que sostienen la columna y se libera tensión en la zona cervical y lumbar.

que y se libera tensión en la zona cervical y lumbar. Las personas con espalda encorvada acumulan rigidez en la parte alta de la espalda, y Marjaryasana actúa como un masaje interno que devuelve flexibilidad a esa región.

en la parte alta de la espalda, y actúa como un que devuelve flexibilidad a esa región. La clave está en sincronizar el movimiento con la respiración, lo que potencia sus beneficios y mejora la conexión cuerpo-mente.

Con la práctica regular, esta postura mejora significativamente la movilidad, pero también educa al cuerpo a reconocer cuándo está encorvándose de manera inconsciente.

postura para espalda encorvada WEB

Espalda de vaca (Bitilasana): apertura del pecho y alineación postural

Bitilasana, conocida como la postura de la espalda de vaca, es el complemento ideal para el arco de gato y una práctica clave para combatir la espalda encorvada.

En esta postura, la columna se extiende suavemente mientras el pecho se abre hacia adelante, contrarrestando el colapso típico de los hombros y el tórax que caracteriza a la mala postura.

mientras el pecho se abre hacia adelante, contrarrestando el típico de los hombros y el que caracteriza a la mala postura. Esta extensión consciente ayuda a recuperar la curvatura natural de la columna y a fortalecer los músculos que sostienen una posición erguida.

ayuda a recuperar la de la columna y a fortalecer los músculos que sostienen una posición erguida. Al practicar esta postura, se estiran los músculos del abdomen y se activan los extensores de la espalda, favoreciendo una alineación más equilibrada. Además, la mirada hacia adelante o ligeramente hacia arriba contribuye a liberar la tensión cervical, otro punto crítico en los problemas posturales.

postura para espalda encorvada WEB

Corregir una espalda encorvada no necesita de rutinas complejas ni largas horas de entrenamiento. Posturas simples de yoga como Balasana, Marjaryasana y Bitilasana trabajan en conjunto para liberar tensión y mejorar la movilidad de la columna.