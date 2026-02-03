3 posturas corporales que evitan una espalda encorvada

Lo que al principio parece solo una mala postura, con el tiempo se transforma en rigidez, dolor y una sensación constante de cansancio físico. La espalda encorvada comienza a notarse y atrae problemas en el cuerpo. No es comodidad y perjudica a largo plazo. Por eso, 3 posturas logran convencer a la espalda para que vuelva a su lugar natural.
No todo está perdido. Desde el Yoga Journal proponen posturas simples, accesibles y efectivas que ayudan a reeducar la columna, liberar tensiones acumuladas y recuperar una alineación más saludable. Practicadas de forma regular, pueden marcar una diferencia, poco a poco, en la postura diaria y en el bienestar general del cuerpo.
Postura del niño (Balasana): el punto de partida para liberar la espalda
La postura del niño, conocida en yoga como Balasana, es una de las herramientas más efectivas para comenzar a corregir una espalda encorvada.
Aunque parece una postura de descanso, su impacto en la columna es profundo. Al flexionar el torso hacia adelante y permitir que la espalda se redondee de manera consciente, se genera una elongación suave de toda la zona dorsal y lumbar.
Esta acción ayuda a descomprimir las vértebras, liberar la tensión acumulada y devolver movilidad a una espalda que suele estar rígida por malas posturas prolongadas.
Además, Balasana permite tomar conciencia de la respiración en la espalda. Al inhalar profundamente, el aire se dirige hacia la zona posterior del torso, expandiendo los músculos intercostales y favoreciendo una apertura progresiva de la columna. Este movimiento respiratorio es clave para quienes tienen tendencia a encorvarse, ya que muchas veces la postura encorvada está asociada a una respiración superficial y limitada.
Arco de gato (Marjaryasana): movilidad consciente para la columna
Marjaryasana, conocida como la postura del arco de gato, es una de las prácticas más recomendadas para mejorar una espalda encorvada porque trabaja directamente sobre la movilidad vertebral.
En esta postura, la columna se flexiona de manera activa, vértebra por vértebra, lo que ayuda a despertar zonas que suelen estar “dormidas” por la falta de movimiento. Esta acción controlada es fundamental para quienes presentan rigidez dorsal y una tendencia a colapsar el pecho hacia adelante.
El arco de gato permite identificar bloqueos posturales
Al redondear la espalda de forma consciente, se activan los músculos profundos que sostienen la columna y se libera tensión en la zona cervical y lumbar.
Las personas con espalda encorvada acumulan rigidez en la parte alta de la espalda, y Marjaryasana actúa como un masaje interno que devuelve flexibilidad a esa región.
La clave está en sincronizar el movimiento con la respiración, lo que potencia sus beneficios y mejora la conexión cuerpo-mente.
Con la práctica regular, esta postura mejora significativamente la movilidad, pero también educa al cuerpo a reconocer cuándo está encorvándose de manera inconsciente.
Espalda de vaca (Bitilasana): apertura del pecho y alineación postural
Bitilasana, conocida como la postura de la espalda de vaca, es el complemento ideal para el arco de gato y una práctica clave para combatir la espalda encorvada.
En esta postura, la columna se extiende suavemente mientras el pecho se abre hacia adelante, contrarrestando el colapso típico de los hombros y el tórax que caracteriza a la mala postura.
Esta extensión consciente ayuda a recuperar la curvatura natural de la columna y a fortalecer los músculos que sostienen una posición erguida.
Al practicar esta postura, se estiran los músculos del abdomen y se activan los extensores de la espalda, favoreciendo una alineación más equilibrada. Además, la mirada hacia adelante o ligeramente hacia arriba contribuye a liberar la tensión cervical, otro punto crítico en los problemas posturales.