El hábito diario que quita la energía mental y corporal: la solución es simple

Sentirse cansado desde temprano, tener la mente saturada o terminar el día con la sensación de no haber hecho nada productivo es una queja cada vez más frecuente. En muchos casos, la causa no está en el trabajo ni en la falta de descanso, sino en un hábito repetido casi de manera automática y una rutina ordenada puede solucionarlo.

Este hábito ya normalizado se convirtió en una fuente inagotable de estímulos. Su uso constante interrumpe de forma permanente la atención. Esta fragmentación mental genera un desgaste silencioso que impacta tanto en la energía cognitiva como en el estado físico general, haciendo que el día se sienta más pesado de lo que realmente es.

El problema no es el celular en sí, sino la frecuencia con la que se lo utiliza. Cada vez que se desbloquea la pantalla, el cerebro cambia de foco. Aunque parezca insignificante, este cambio constante de atención exige un esfuerzo cognitivo que se acumula con el paso de las horas.

Con el paso del tiempo, este hábito crea la percepción de que el día “no alcanza”, aunque objetivamente no haya más tareas que antes. El resultado es una mente saturada, menor energía corporal y una rutina vivida en piloto automático.

Una de las estrategias más efectivas que propone la Academia Eagle Ranch para recuperar energía mental es delimitar solo tres espacios diarios para usar el celular con fines recreativos, como redes sociales, noticias o mensajes no urgentes. Este método reduce la dispersión sin necesidad de eliminar el teléfono por completo.

Al concentrar el uso en momentos específicos (por ejemplo, una pausa a media mañana, otra por la tarde y una breve revisión por la noche) el cerebro deja de estar en estado de alerta permanente. Esto mejora la capacidad de enfoque y disminuye la sensación de agotamiento acumulado.

Desactivar notificaciones: un alivio inmediato para la mente

Otro cambio clave es desactivar las notificaciones innecesarias. Cada sonido, vibración o alerta visual interrumpe el pensamiento, incluso cuando no se responde al mensaje. El cerebro interpreta cada notificación como algo potencialmente urgente, lo que genera micro picos de estrés durante todo el día.

Al eliminar notificaciones, ya no se siente la necesidad constante de revisar el teléfono. El hábito se debilita de forma natural y la mente entra en un ritmo más estable y descansado.

