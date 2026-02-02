Un estudio revela que ordenar la cama al levantarse por la mañana es perjudicial para la salud

Aunque durante años se lo consideró un hábito saludable y de disciplina, hacer la cama apenas uno se levanta podría estar afectando la salud, según un estudio.

El estudio intenta fomentar un pequeño cambio en la rutina diaria para el bienestar general.

Ordenar la cama al instante de despertar es una costumbre profundamente arraigada. Se la asocia con la organización, la productividad y hasta con el éxito personal. Sin embargo, un estudio pone en duda esta práctica tan extendida y advierten que podría tener efectos negativos sobre la salud.

El motivo no está vinculado al orden en sí, sino a lo que ocurre durante la noche dentro de las sábanas. El calor corporal, la transpiración y la humedad crean un microambiente que, si se sella de inmediato al tender la cama, favorece la proliferación de ácaros y bacterias invisibles a simple vista.

ordenar la cama El estudio intenta fomentar un pequeño cambio en la rutina diaria para el bienestar general. WEB Ácaros y humedad: lo que queda atrapado entre las sábanas Mientras dormimos, el cuerpo libera calor, sudor y células muertas de la piel. Todo ese material queda absorbido por las sábanas, las almohadas y el colchón. Al levantarnos, la cama conserva una cantidad considerable de humedad que necesita tiempo para evaporarse de forma natural.

El problema aparece cuando la cama se arma de inmediato. Al cubrir el colchón con las sábanas y el acolchado, esa humedad queda atrapada, generando un ambiente cálido y cerrado que resulta ideal para la reproducción de ácaros del polvo. Estos microorganismos se alimentan de restos de piel humana y prosperan en espacios húmedos y poco ventilados.

aparece cuando la cama se arma de inmediato. Al cubrir el colchón con las sábanas y el acolchado, generando un y que resulta ideal para la reproducción de ácaros del polvo. Estos se alimentan de restos de humana y prosperan en espacios húmedos y poco ventilados. Estudios de Salud y Ciencia señalan que los ácaros están estrechamente relacionados con alergias respiratorias, rinitis, asma y problemas cutáneos. Aunque no se los vea, pueden estar presentes en grandes cantidades dentro de la ropa de cama, especialmente cuando no se permite una correcta aireación después de dormir. Dejar la cama sin hacer durante un tiempo, en cambio, facilita la ventilación del colchón y reduce significativamente la humedad acumulada. Al secarse el entorno, los ácaros encuentran condiciones menos favorables para sobrevivir.

ordenar la cama WEB Bacterias invisibles: por qué la ventilación es clave para la salud Además de los ácaros, las bacterias también encuentran un escenario propicio cuando la cama se arma apenas uno se levanta. Durante la noche, el cuerpo humano libera microorganismos que quedan adheridos a las telas, especialmente en climas cálidos o durante el verano.

Si la cama se cubre inmediatamente, esas bacterias permanecen activas en un ambiente húmedo, oscuro y sin circulación de aire. Con el paso de los días, esta acumulación puede afectar la higiene general del descanso y contribuir a malos olores, irritaciones en la piel y una sensación de falta de frescura al acostarse.

en un ambiente húmedo, oscuro y sin circulación de aire. Con el paso de los días, esta acumulación puede afectar la y contribuir a en la piel y una sensación de falta de al acostarse. Por eso, ventilar la cama permite que el aire circule, que la humedad se disipe y que muchos de estos microorganismos reduzcan su actividad.

permite que el aire circule, que la humedad se disipe y que muchos de estos microorganismos reduzcan su actividad. Incluso abrir una ventana durante algunos minutos puede marcar una diferencia significativa en la calidad del ambiente donde se duerme cada noche.

durante algunos minutos puede marcar una diferencia significativa en la calidad del ambiente donde se duerme cada noche. Los especialistas coinciden en que no se trata de abandonar el hábito de ordenar, sino de modificar el momento. Esperar entre 20 y 60 minutos luego de levantarse, puede ser suficiente para permitir que el colchón “respire” y se seque correctamente, creando un entorno más saludable para el descanso nocturno. ordenar la cama WEB Aunque parezca contradictorio, hacer la cama apenas uno se levanta puede favorecer la acumulación de humedad, ácaros y bacterias que afectan la salud. Permitir que la ropa de cama se ventile antes de ordenarla ayuda a reducir estos microorganismos y mejora la higiene del descanso.