2 de febrero de 2026 - 16:54

Un estudio revela que ordenar la cama al levantarse por la mañana es perjudicial para la salud

Aunque durante años se lo consideró un hábito saludable y de disciplina, hacer la cama apenas uno se levanta podría estar afectando la salud, según un estudio.

El estudio intenta fomentar un pequeño cambio en la rutina diaria para el bienestar general.

El estudio intenta fomentar un pequeño cambio en la rutina diaria para el bienestar general.

Foto:

WEB
Por Redacción

Ordenar la cama al instante de despertar es una costumbre profundamente arraigada. Se la asocia con la organización, la productividad y hasta con el éxito personal. Sin embargo, un estudio pone en duda esta práctica tan extendida y advierten que podría tener efectos negativos sobre la salud.

Leé además

Esta conducta refleja la forma en que las personas protegen su equilibrio emocional.

Las personas que duermen con la puerta cerrada del dormitorio poseen 5 hábitos destacados, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Este es el motivo por el que las nuevas generaciones eligen no usar sábanas y los riesgos para la salud que provoca la ausencia de este artículo en la cama. 

Las sábanas pasaron de moda: el hábito nocturno que divide generaciones y preocupa a la ciencia

Por Sofía Serelli

El motivo no está vinculado al orden en sí, sino a lo que ocurre durante la noche dentro de las sábanas. El calor corporal, la transpiración y la humedad crean un microambiente que, si se sella de inmediato al tender la cama, favorece la proliferación de ácaros y bacterias invisibles a simple vista.

ordenar la cama
El estudio intenta fomentar un pequeño cambio en la rutina diaria para el bienestar general.

El estudio intenta fomentar un pequeño cambio en la rutina diaria para el bienestar general.

Ácaros y humedad: lo que queda atrapado entre las sábanas

Mientras dormimos, el cuerpo libera calor, sudor y células muertas de la piel. Todo ese material queda absorbido por las sábanas, las almohadas y el colchón. Al levantarnos, la cama conserva una cantidad considerable de humedad que necesita tiempo para evaporarse de forma natural.

  • El problema aparece cuando la cama se arma de inmediato. Al cubrir el colchón con las sábanas y el acolchado, esa humedad queda atrapada, generando un ambiente cálido y cerrado que resulta ideal para la reproducción de ácaros del polvo. Estos microorganismos se alimentan de restos de piel humana y prosperan en espacios húmedos y poco ventilados.
  • Estudios de Salud y Ciencia señalan que los ácaros están estrechamente relacionados con alergias respiratorias, rinitis, asma y problemas cutáneos. Aunque no se los vea, pueden estar presentes en grandes cantidades dentro de la ropa de cama, especialmente cuando no se permite una correcta aireación después de dormir.

Dejar la cama sin hacer durante un tiempo, en cambio, facilita la ventilación del colchón y reduce significativamente la humedad acumulada. Al secarse el entorno, los ácaros encuentran condiciones menos favorables para sobrevivir.

ordenar la cama

Bacterias invisibles: por qué la ventilación es clave para la salud

Además de los ácaros, las bacterias también encuentran un escenario propicio cuando la cama se arma apenas uno se levanta. Durante la noche, el cuerpo humano libera microorganismos que quedan adheridos a las telas, especialmente en climas cálidos o durante el verano.

  • Si la cama se cubre inmediatamente, esas bacterias permanecen activas en un ambiente húmedo, oscuro y sin circulación de aire. Con el paso de los días, esta acumulación puede afectar la higiene general del descanso y contribuir a malos olores, irritaciones en la piel y una sensación de falta de frescura al acostarse.
  • Por eso, ventilar la cama permite que el aire circule, que la humedad se disipe y que muchos de estos microorganismos reduzcan su actividad.
  • Incluso abrir una ventana durante algunos minutos puede marcar una diferencia significativa en la calidad del ambiente donde se duerme cada noche.
  • Los especialistas coinciden en que no se trata de abandonar el hábito de ordenar, sino de modificar el momento. Esperar entre 20 y 60 minutos luego de levantarse, puede ser suficiente para permitir que el colchón “respire” y se seque correctamente, creando un entorno más saludable para el descanso nocturno.
ordenar la cama

Aunque parezca contradictorio, hacer la cama apenas uno se levanta puede favorecer la acumulación de humedad, ácaros y bacterias que afectan la salud. Permitir que la ropa de cama se ventile antes de ordenarla ayuda a reducir estos microorganismos y mejora la higiene del descanso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los gatos naranjas, conocidos por su personalidad única, guardan un secreto en su ADN.

Fin del misterio: el descubrimiento científico que explica por qué los gatos naranjas tienen un ADN único

Por Sofía Serelli
Más que elegir entre carne o verduras, la longevidad depende de una dieta adaptada a la edad.

Quienes comen carne todas las semanas tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años, según un estudio

Por Redacción
decile chau al sedentarismo: los mejores y mas sencillos ejercicios para principiantes

Decile chau al sedentarismo: los mejores y más sencillos ejercicios para principiantes

Por Redacción
ideal para jubilados: el pueblo de argentina perfecto para viajar sin apuros en la tercera edad

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina perfecto para viajar sin apuros en la tercera edad

Por Andrés Aguilera