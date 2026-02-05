Por qué las fotos de personas fallecidas no deben ubicarse en el dormitorio

El dormitorio es uno de los espacios más sensibles del hogar desde la mirada del Feng Shui. Allí concentra la energía del descanso, la intimidad y la recuperación emocional y física. Por ese motivo, ubicar fotos de personas fallecidas en ese ambiente influye de manera directa en la calidad del sueño, el estado de ánimo y el equilibrio energético personal.
Según esta filosofía ancestral, este gesto representa una energía ligada al pasado y al recuerdo, que no siempre armoniza con la función del dormitorio. Lejos de ser una prohibición rígida, el Feng Shui propone comprender cómo ciertos objetos pueden interferir con el flujo energético natural del espacio donde dormimos.
Qué energía representan las fotos de personas fallecidas según el Feng Shui
Dentro de esta filosofía China, las fotografías no son simples elementos decorativos: actúan como activadores energéticos.
Cada imagen transmite una vibración asociada a emociones, recuerdos y estados mentales. Las fotos de personas fallecidas, por más queridas que hayan sido, simbolizan una energía vinculada al pasado, al duelo y a la memoria emocional.
El dormitorio, en cambio, es un espacio asociado al presente y a la regeneración. Allí el cuerpo y la mente buscan descanso profundo, renovación y equilibrio.
Cuando se colocan imágenes de personas que ya no están, se genera un contraste energético: el ambiente recibe una carga simbólica que puede dificultar el desapego mental necesario para dormir bien.
Desde esta perspectiva, no se trata de olvidar ni de desvalorizar a quienes partieron, sino de respetar la función energética de cada ambiente. El Feng Shui, entonces explica que mantener recuerdos muy cargados emocionalmente en el dormitorio puede provocar sensación de pesadez, sueños inquietos o una dificultad inconsciente para relajarse por completo durante la noche.
Dónde sí es recomendable colocar fotos de seres queridos fallecidos
El Feng Shui no intenta eliminar las fotos de personas fallecidas del hogar, sino ubicarlas en espacios más adecuados.
Lugares como el living, un pasillo, un altar familiar o una zona de recuerdo permiten honrar la memoria sin interferir con la energía del descanso.
En estos ambientes, las fotografías cumplen una función simbólica positiva: evocan gratitud, respeto y conexión emocional, sin afectar el sueño ni la intimidad personal. Además, al estar en espacios comunes, permiten que el recuerdo forme parte de la vida cotidiana de manera más equilibrada.
Ubicar estas imágenes fuera del dormitorio ayuda a mantener una separación clara entre el descanso y la memoria emocional profunda.
De este modo, el hogar conserva un flujo energético armónico, donde cada espacio cumple su propósito sin generar tensiones invisibles.
Para el Feng Shui, las fotos de personas fallecidas no deben ubicarse en el dormitorio porque este espacio necesita una energía liviana, actual y reparadora. Mantener recuerdos cargados de pasado en el lugar de descanso puede alterar el equilibrio emocional y energético.