Por qué las fotos de personas fallecidas no deben ubicarse en el dormitorio

Aunque es una costumbre, colocar fotos por apego emocional o recuerdo, el Feng Shui advierte que ciertas imágenes pueden alterar la energía del descanso.

Ubicar las fotos en el ambiente adecuado permite cuidar tanto el recuerdo como el bienestar personal.

El dormitorio es uno de los espacios más sensibles del hogar desde la mirada del Feng Shui. Allí concentra la energía del descanso, la intimidad y la recuperación emocional y física. Por ese motivo, ubicar fotos de personas fallecidas en ese ambiente influye de manera directa en la calidad del sueño, el estado de ánimo y el equilibrio energético personal.

Según esta filosofía ancestral, este gesto representa una energía ligada al pasado y al recuerdo, que no siempre armoniza con la función del dormitorio. Lejos de ser una prohibición rígida, el Feng Shui propone comprender cómo ciertos objetos pueden interferir con el flujo energético natural del espacio donde dormimos.

Dentro de esta filosofía China, las fotografías no son simples elementos decorativos: actúan como activadores energéticos.

Cada imagen transmite una vibración asociada a emociones, recuerdos y estados mentales. Las fotos de personas fallecidas, por más queridas que hayan sido, simbolizan una energía vinculada al pasado, al duelo y a la memoria emocional.

El dormitorio, en cambio, es un espacio asociado al presente y a la regeneración. Allí el cuerpo y la mente buscan descanso profundo, renovación y equilibrio.

Cuando se colocan imágenes de personas que ya no están, se genera un contraste energético: el ambiente recibe una carga simbólica que puede dificultar el desapego mental necesario para dormir bien. Desde esta perspectiva, no se trata de olvidar ni de desvalorizar a quienes partieron, sino de respetar la función energética de cada ambiente. El Feng Shui, entonces explica que mantener recuerdos muy cargados emocionalmente en el dormitorio puede provocar sensación de pesadez, sueños inquietos o una dificultad inconsciente para relajarse por completo durante la noche.

Dónde sí es recomendable colocar fotos de seres queridos fallecidos El Feng Shui no intenta eliminar las fotos de personas fallecidas del hogar, sino ubicarlas en espacios más adecuados.