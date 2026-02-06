Fácil, fresco y sin horno: cómo hacer un delicioso postre cremoso de banana split con pocos ingredientes

Con ingredientes que tenés en tu cocina, en pocos minutos podrás preparar un postre ideal para una reunión o simplemente para darse un gusto.

Hay postres que nos llevan directo a la infancia, a una heladería de barrio o a una sobremesa larga de domingo. El banana split es uno de ellos. Clásico, simple y recontra popular, combina banana, crema y ese sabor dulce que siempre funciona. Pero no hace falta armar una copa gigante ni tener mil ingredientes para disfrutarlo en casa.

Esta versión de postre de banana split es fácil, rendidora y se hace con lo que casi seguro ya tenés en la heladera. La idea es transformar esos sabores clásicos en un postre cremoso, tipo flan suave o crema fría, ideal para servir en vasitos o en una fuente para compartir.

Es perfecto para cuando las bananas ya están bien maduras y piden a gritos ser usadas antes de que sea tarde. Además, no requiere horno y se arma en pocos pasos, lo que lo convierte en un comodín para resolver un postre rico sin complicarse.

Ideal para una comida familiar, para llevar a una reunión o simplemente para darse un gusto dulce durante la semana, este banana split casero demuestra que no hace falta ser pastelero para lograr un postre que guste a todos.