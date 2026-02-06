6 de febrero de 2026 - 14:07

Fácil, fresco y sin horno: cómo hacer un delicioso postre cremoso de banana split con pocos ingredientes

Con ingredientes que tenés en tu cocina, en pocos minutos podrás preparar un postre ideal para una reunión o simplemente para darse un gusto.

postre de banana split-
Por Daniela Leiva

Hay postres que nos llevan directo a la infancia, a una heladería de barrio o a una sobremesa larga de domingo. El banana split es uno de ellos. Clásico, simple y recontra popular, combina banana, crema y ese sabor dulce que siempre funciona. Pero no hace falta armar una copa gigante ni tener mil ingredientes para disfrutarlo en casa.

Leé además

fresca, sin horno y con ingredientes simples: como hacer una deliciosa torta amor reversionada

Fresca, sin horno y con ingredientes simples: cómo hacer una deliciosa "torta amor" reversionada

Por Daniela Leiva
sin azucar y rendidora: como hacer una torta invisible de manzana para el mate

Sin azúcar y rendidora: cómo hacer una torta invisible de manzana para el mate

Por Daniela Leiva

Esta versión de postre de banana split es fácil, rendidora y se hace con lo que casi seguro ya tenés en la heladera. La idea es transformar esos sabores clásicos en un postre cremoso, tipo flan suave o crema fría, ideal para servir en vasitos o en una fuente para compartir.

Es perfecto para cuando las bananas ya están bien maduras y piden a gritos ser usadas antes de que sea tarde. Además, no requiere horno y se arma en pocos pasos, lo que lo convierte en un comodín para resolver un postre rico sin complicarse.

Ideal para una comida familiar, para llevar a una reunión o simplemente para darse un gusto dulce durante la semana, este banana split casero demuestra que no hace falta ser pastelero para lograr un postre que guste a todos.

postre de banana split-.j

Ingredientes

  • 3 bananas bien maduras
  • 1 litro de leche (entera, descremada o vegetal, la que consumas)
  • 1 cucharada sopera bien generosa de dulce de leche
  • 3 cucharadas soperas de maicena
  • Un chorrito de agua fría
  • Azúcar o endulzante, a gusto (opcional)

El paso a paso para hacer el postre de banana y dulce de leche

  1. Pelá las bananas y cortalas en rodajas. Colocalas en una licuadora o procesadora junto con un poco de la leche y procesá hasta obtener una mezcla lisa, sin grumos.
  2. En una cacerola, volcá el resto de la leche y agregá la banana procesada. Sumá la cucharada generosa de dulce de leche y, si lo preferís más dulce, agregá azúcar o endulzante a gusto. Mezclá bien.
  3. Disolvé las cucharadas de maicena en un chorrito de agua fría, asegurándote de que no queden grumos.
  4. Llevá la cacerola a fuego medio y, cuando la preparación esté caliente, incorporá la maicena disuelta sin dejar de revolver. Este paso es clave para que la crema quede pareja.
  5. Continuá cocinando a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla espese y tenga una textura similar a la de una crema pastelera liviana.
  6. Retirá del fuego y volcá la preparación en una fuente grande o en vasitos individuales.
  7. Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 2 horas, hasta que esté bien frío y firme.
  8. A la hora de servir, podés decorarlo con rodajas de banana, un poco más de dulce de leche, chocolate rallado o lo que tengas a mano.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta de postre es súper rendidora y viene bien en cualquier momento.

Conitos de brownies y dulce de leche: rápidos y económicos para los días fríos

Por Alejo Zanabria
papel aluminio en las macetas de tu casa: ideal para cuidar la salud de tus plantas

Papel aluminio en las macetas de tu casa: ideal para cuidar la salud de tus plantas

Por Redacción
el detalle del techo que baja la temperatura del hogar y casi nadie aprovecha

El detalle del techo que baja la temperatura del hogar y casi nadie aprovecha

Por Ignacio Alvarado
las personas que tienen muchas plantas en su casa poseen 4 rasgos destacados, segun la psicologia

Las personas que tienen muchas plantas en su casa poseen 4 rasgos destacados, según la psicología

Por Daniela Leiva