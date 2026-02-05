5 de febrero de 2026 - 13:31

Hervir cáscara de banana con azúcar: por qué se recomienda y para qué sirve

Es un truco casero poco conocido y puede aportar fibra y ayudar a la digestión leve. Debe consumirse con moderación.

Por Andrés Aguilera

En la cocina diaria, muchas personas buscan aprovechar mejor los alimentos, reducir el desperdicio, sumar nutrientes y recurrir a preparaciones simples, por eso hervir cáscara de banana con azúcar se volvió una práctica casera que aparece dentro de hábitos de alimentación consciente por sus posibles beneficios y usos tradicionales.

Por qué se hierve la cáscara de banana

La cáscara de banana contiene fibra, antioxidantes y minerales que muchas veces se descartan. Al hervirla, parte de esos compuestos se liberan en el agua, facilitando su aprovechamiento.

Este método se utiliza desde hace tiempo en preparaciones caseras, tanto con fines digestivos como culinarios. El agregado de azúcar ayuda a suavizar el sabor naturalmente amargo de la cáscara.

image

Para qué sirve esta preparación

Uno de los usos más comunes es como infusión digestiva. Consumida tibia, puede ayudar a aliviar molestias estomacales leves y sensación de pesadez después de las comidas.

También se utiliza como base para jarabes caseros, dulces o almíbares. En algunas cocinas, el líquido resultante se emplea para aromatizar postres o como endulzante natural en pequeñas cantidades.

Además, la cáscara aporta potasio, un mineral importante para el equilibrio de líquidos y la función muscular.

Qué nutrientes aporta la cáscara de banana

La cáscara contiene fibra soluble, antioxidantes y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B. Estos compuestos colaboran con la digestión y el tránsito intestinal.

También aporta antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, aunque en cantidades moderadas. Hervirla no la convierte en un superalimento, pero sí permite aprovechar nutrientes que normalmente se pierden.

image

Cómo preparar la cáscara de banana con azúcar

Para esta preparación se recomienda usar bananas bien lavadas y, de ser posible, orgánicas.

Pasos básicos:

  • Lavar cuidadosamente la cáscara.

  • Colocarla en una olla con agua.

  • Hervir durante 10 a 15 minutos.

  • Agregar una pequeña cantidad de azúcar.

  • Colar y dejar entibiar antes de usar.

Puede consumirse como bebida tibia o utilizarse el líquido como base para otras recetas.

Qué tener en cuenta antes de consumirla

No se recomienda un consumo excesivo. La cáscara puede contener restos de pesticidas si no se lava correctamente, por eso es clave una buena higiene previa.

Además, no reemplaza tratamientos médicos ni tiene efectos milagrosos. Funciona como un complemento dentro de una alimentación equilibrada.

