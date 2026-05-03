Chau a la calvicie: el azúcar natural que hace crecer el cabello y sorprende a la ciencia

Un estudio de la Universidad de Sheffield revela que la desoxirribosa promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan el pelo con la misma potencia que el minoxidil.

La calvicie hereditaria afecta al 40% de la población y suele tratarse con fármacos costosos. Sin embargo, una investigación accidental demuestra que la desoxirribosa, un azúcar natural del cuerpo, estimula el crecimiento del pelo con la misma eficacia que el minoxidil, pero con una estabilidad y un costo mucho menores.

Según la Universidad de Sheffield, el descubrimiento de este potencial tratamiento ocurrió mientras se investigaba la cicatrización de heridas en ratones. El equipo liderado por Sheila MacNeil observó que el vello alrededor de las lesiones crecía con mayor rapidez en los ejemplares tratados con un azúcar específico llamado desoxirribosa. Este carbohidrato es producido naturalmente por el organismo y cumple un papel esencial en la estructura y replicación de nuestro ADN.

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La calvicie hereditaria no solo viene del lado materno Según la investigación publicada en Frontiers in Pharmacology, la calvicie de patrón hereditario no depende exclusivamente del lado materno, sino de factores genéticos provenientes de ambos progenitores. Esta condición suele manifestarse a partir de los veinte años en hombres, mientras que en mujeres es más común tras la menopausia. Hasta ahora, la búsqueda de soluciones estaba limitada a solo dos medicamentos con licencia oficial para su tratamiento.

Según los resultados del estudio, que se extendió durante ocho años, pequeñas dosis de desoxirribosa estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos en el cuero cabelludo. Este proceso mejora el suministro de sangre a los folículos pilosos, lo que favorece un crecimiento del cabello significativamente más vigoroso. Lo llamativo para los expertos es que este compuesto natural demostró ser igual de eficaz que el minoxidil, el principio activo más utilizado en lociones comerciales.

image Por qué la desoxirribosa puede ser mejor que los tratamientos actuales Según el investigador Muhammed Yar, el uso de este azúcar representa una alternativa atractiva debido a que es un compuesto económico y estable. Mientras que los tratamientos actuales pueden costar hasta 40 dólares mensuales y requieren aplicación diaria, este azúcar natural podría administrarse de diversas formas. Aunque los resultados son preliminares y se realizaron en modelos animales, abren una vía para mejorar la autoestima de quienes sufren alopecia. La desoxirribosa actúa proporcionando el soporte necesario para que la maquinaria biológica funcione, pero su aplicación tópica activa directamente la microcirculación. Al simular la pérdida de cabello inducida por testosterona, los científicos confirmaron que el azúcar reactiva las zonas debilitadas. Este hallazgo desestima la necesidad de recurrir únicamente a ungüentos costosos o implantes invasivos si las futuras pruebas en humanos mantienen estos niveles de éxito.