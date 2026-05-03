3 de mayo de 2026 - 09:29

Caminan 13 mil pasos al día, superan a maestros y peluqueros y hoy la ciencia reconoce el récord físico de las amas de casa

Los padres y madres que se quedan en casa promedian 13.813 pasos diarios, superando a maestros y peluqueros debido a las constantes tareas domésticas y de cuidado.

El trabajo de ser papás: padres registran 13 mil pasos diarios en promedio por la intensa actividad en casa, más que peluqueros y maestros.&nbsp;

El trabajo de ser papás: padres registran 13 mil pasos diarios en promedio por la intensa actividad en casa, más que peluqueros y maestros. 

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Por Sofía Serelli

El movimiento diario no depende únicamente del gimnasio, sino fundamentalmente de la actividad laboral. Mientras los empleados de oficina luchan por alcanzar metas mínimas de actividad, ciertas profesiones, como maestros y peluqueros, garantizan miles de pasos de forma automática. Un estudio australiano revela diferencias drásticas en el esfuerzo físico según el puesto ocupado.

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Los trabajos con más pasos diarios: camareros y enfermeros lideran el ranking

Según el portal CHIP y datos recopilados por Healthline, los camareros ocupan el primer lugar indiscutido con un promedio de 22.778 pasos por jornada. La dinámica de pendular entre la cocina y las mesas genera un volumen de movimiento que duplica con creces la recomendación estándar de salud. Le siguen de cerca el personal de enfermería, con 16.390 pasos, y los trabajadores del sector minorista, quienes alcanzan los 14.660 pasos diarios.

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Según una encuesta australiana citada en las fuentes, el sector agrícola también destaca con promedios superiores a los 14.000 pasos por día. Lo curioso de este ranking es que revela que la actividad física intensa no está ligada exclusivamente a trabajos tradicionalmente pesados, sino a aquellos que requieren desplazamientos constantes y fragmentados en espacios reducidos.

El dato sorprendente: los padres en casa superan a profesores y peluqueros

Según los analistas de CHIP, el quinto puesto suele ser el más ignorado: los padres y madres que se quedan en casa. Con 13.813 pasos, superan a profesores, peluqueros y artesanos. Este dato subraya que las tareas de cuidado, limpieza y logística familiar representan una carga física significativa que a menudo no se valora como esfuerzo corporal, a pesar de su alta demanda energética.

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La brecha entre oficinistas y trabajadores activos supera los 16.000 pasos

Según la investigación publicada en BMC Public Health, existe una cara opuesta marcada por el sedentarismo extremo en centros de llamadas y oficinas. Estos puestos están tan anclados a un escritorio que sus ocupantes suelen quedar muy por debajo de los objetivos de movimiento recomendados. La brecha entre un camarero y un administrativo puede superar los 16.000 pasos diarios, una diferencia que impacta en el bienestar general.

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Según advierten los expertos, caminar mucho en el trabajo no equivale siempre a salud óptima. La actividad laboral suele estar cargada de estrés, presión de tiempo y posturas repetitivas que pueden dañar articulaciones o la espalda. Por ello, se recomienda complementar la actividad diaria con ejercicios específicos de movilidad y pausas activas, independientemente de cuántos pasos marque el reloj al final del turno.

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