Caminan 13 mil pasos al día, superan a maestros y peluqueros y hoy la ciencia reconoce el récord físico de las amas de casa

Los padres y madres que se quedan en casa promedian 13.813 pasos diarios, superando a maestros y peluqueros debido a las constantes tareas domésticas y de cuidado.

El trabajo de ser papás: padres registran 13 mil pasos diarios en promedio por la intensa actividad en casa, más que peluqueros y maestros.

El movimiento diario no depende únicamente del gimnasio, sino fundamentalmente de la actividad laboral. Mientras los empleados de oficina luchan por alcanzar metas mínimas de actividad, ciertas profesiones, como maestros y peluqueros, garantizan miles de pasos de forma automática. Un estudio australiano revela diferencias drásticas en el esfuerzo físico según el puesto ocupado.

Los trabajos con más pasos diarios: camareros y enfermeros lideran el ranking Según el portal CHIP y datos recopilados por Healthline, los camareros ocupan el primer lugar indiscutido con un promedio de 22.778 pasos por jornada. La dinámica de pendular entre la cocina y las mesas genera un volumen de movimiento que duplica con creces la recomendación estándar de salud. Le siguen de cerca el personal de enfermería, con 16.390 pasos, y los trabajadores del sector minorista, quienes alcanzan los 14.660 pasos diarios.

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Según una encuesta australiana citada en las fuentes, el sector agrícola también destaca con promedios superiores a los 14.000 pasos por día. Lo curioso de este ranking es que revela que la actividad física intensa no está ligada exclusivamente a trabajos tradicionalmente pesados, sino a aquellos que requieren desplazamientos constantes y fragmentados en espacios reducidos.

El dato sorprendente: los padres en casa superan a profesores y peluqueros Según los analistas de CHIP, el quinto puesto suele ser el más ignorado: los padres y madres que se quedan en casa. Con 13.813 pasos, superan a profesores, peluqueros y artesanos. Este dato subraya que las tareas de cuidado, limpieza y logística familiar representan una carga física significativa que a menudo no se valora como esfuerzo corporal, a pesar de su alta demanda energética.

image La brecha entre oficinistas y trabajadores activos supera los 16.000 pasos Según la investigación publicada en BMC Public Health, existe una cara opuesta marcada por el sedentarismo extremo en centros de llamadas y oficinas. Estos puestos están tan anclados a un escritorio que sus ocupantes suelen quedar muy por debajo de los objetivos de movimiento recomendados. La brecha entre un camarero y un administrativo puede superar los 16.000 pasos diarios, una diferencia que impacta en el bienestar general. image Según advierten los expertos, caminar mucho en el trabajo no equivale siempre a salud óptima. La actividad laboral suele estar cargada de estrés, presión de tiempo y posturas repetitivas que pueden dañar articulaciones o la espalda. Por ello, se recomienda complementar la actividad diaria con ejercicios específicos de movilidad y pausas activas, independientemente de cuántos pasos marque el reloj al final del turno.