17 de marzo de 2026 - 13:14

¿Te estás quedando pelado? El corte de pelo que es tendencia este otoño 2026 y ayuda a disimular la calvicie

Minimalista, prolijo y fácil de mantener, este corte de pelo se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan un cambio sin complicarse.

corte de pelo- pelado- hombres pelo
Por Daniela Leiva

La caída del pelo es una preocupación común para muchos hombres, sobre todo a medida que pasan los años. Entradas más marcadas, menos volumen en la parte superior o zonas más despobladas pueden generar dudas a la hora de elegir un corte que realmente favorezca.

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Este otoño 2026, la tendencia ofrece una solución simple, efectiva y con estilo: el corte César. Lejos de ser una moda pasajera, este corte clásico vuelve a ganar protagonismo gracias a su practicidad y a su capacidad para resaltar los rasgos del rostro mientras disimula la pérdida de densidad capilar.

corte césar..

¿En qué consiste y por qué está en tendencia?

El corte César se caracteriza por llevar el cabello corto y parejo en toda la cabeza, con un flequillo recto y corto hacia adelante. Esa pequeña franja frontal es clave: ayuda a cubrir parcialmente las entradas y a generar una sensación visual de mayor cantidad de pelo.

Principalmente, porque encaja con una estética más limpia y natural que domina la moda masculina actual. Los cortes recargados o demasiado estructurados quedan en segundo plano, mientras que ganan espacio los estilos simples, funcionales y fáciles de sostener en el tiempo.

corte césar

Además, el auge del “menos es más” también se traslada al grooming. Cada vez más hombres buscan soluciones prácticas que no requieran demasiado mantenimiento diario. En ese sentido, el César es ideal: no necesita peinados complejos ni productos en exceso.

Otro punto a favor es que funciona bien en distintos tipos de cabello. Ya sea lacio, ondulado o con algo de textura, este corte se adapta y mantiene una forma prolija sin demasiado esfuerzo.

¿Cómo ayuda a disimular la calvicie?

La clave está en la distribución del volumen. Al llevar el pelo corto y uniforme, se evita el contraste entre zonas con más y menos densidad. El flequillo, aunque corto, suaviza la línea de la frente y reduce el impacto visual de las entradas.

Además, al no haber capas largas ni volumen en la parte superior, se evita ese efecto de “parches” que puede acentuar la falta de pelo. El resultado es más equilibrado y natural.

corte césar.

¿Cómo llevarlo este otoño 2026?

  • La mejor forma es apostar por un largo corto, pero no al ras. Lo ideal es dejar entre uno y tres centímetros en la parte superior, con un flequillo apenas marcado hacia adelante.
  • Los laterales pueden ir levemente más rebajados, pero sin llegar a un degradé extremo. La idea es mantener la armonía y no generar contrastes muy fuertes.
  • En cuanto al peinado, lo más recomendable es mantenerlo natural. Se puede usar una pequeña cantidad de cera o crema de peinar para dar textura, pero sin exagerar. El objetivo es que el corte se vea relajado, no rígido.
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