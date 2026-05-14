Cuál es la flor ideal para el balcón que aleja palomas y evita la suciedad para siempre

Las palomas suelen convertirse en uno de los problemas más molestos en el balcón, terrazas y ventanas . Además del ruido constante, los restos de plumas y excrementos generan suciedad difícil de limpiar y pueden deteriorar superficies exteriores con el paso del tiempo. Algunas flores pueden ahuyentarlas de manera efectiva.

Si guardás monedas viejas en casa, tenés un tesoro: las 2 ideas útiles que le dan valor

Por qué recomiendan no tirar el agua de lentejas en remojo: para qué sirve

Una alternativa natural combina decoración y funcionalidad: la lavanda. Gracias a su fuerte aroma , esta planta aromática puede ayudar a mantener alejadas a las palomas de determinados sectores del balcón.

La lavanda es conocida principalmente por su perfume intenso y por sus flores violetas decorativas, pero también comenzó a utilizarse como repelente natural en espacios exteriores.

La Real Sociedad de Horticultura explica que las palomas son sensibles a ciertos aromas fuertes y persistentes. El perfume característico de la lavanda resulta incómodo para estas aves, especialmente cuando la planta se coloca cerca de los sitios donde suelen apoyarse o construir hábitos de permanencia. Por ese motivo, se recomienda ubicar macetas directamente sobre barandas, esquinas del balcón o zonas donde las palomas acostumbran posarse. Además de ayudar a mantener alejadas a las aves, la lavanda aporta color, aroma agradable y un aspecto ornamental que mejora visualmente el espacio exterior.

De hecho, pueden combinarse distintos aromas naturales ya que puede potenciar el efecto repelente. Algunas hierbas aromáticas utilizadas junto a la lavanda son:

Romero.

Tomillo.

Menta.

La mezcla de fragancias crea una barrera aromática más intensa que dificulta la permanencia de las palomas en el balcón.

Otro aspecto importante es la limpieza constante del lugar. Los restos de comida, migas o excrementos favorecen el regreso de las aves incluso cuando existen plantas aromáticas alrededor.

flor de balcón que aleja palomas Las flores aportan un toque decorativo. WEB

Cómo usar lavanda y otras plantas aromáticas en el balcón

Lo primero es elegir macetas con lavanda saludable y colocarlas en sectores estratégicos:

Sobre las barandas.

Cerca de ventanas.

En esquinas donde suelen apoyarse las aves.

La planta necesita buena exposición solar y riego moderado para mantenerse en buen estado.

Para reforzar el efecto, se aconseja sumar otras plantas aromáticas alrededor de la lavanda.

El romero y el tomillo aportan perfumes intensos que complementan la barrera natural, mientras que la menta ayuda a reforzar el aroma general del espacio.

En balcones pequeños, incluso pocas macetas pueden alcanzar para generar un ambiente menos atractivo para estas aves.

flor de balcón que aleja palomas WEB

La lavanda intenta destacarse como una de las plantas más útiles para balcones gracias a su capacidad para ayudar a mantener alejadas a las palomas.