7 de febrero de 2026 - 09:08

Alfajor de chipá: la receta para los amantes de lo salado que no saben que llevar a las reuniones

Con esta prepación se puede quedar como un verdadero anfitrión en tus picadas con amigos que con seguridad no esperan algo asi.

El alfajor de chipá es una gran opción para reuniones masivas.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Ingredientes

  • 500 g de maicena.
  • 3 Huevos.
  • Una pizca de sal.
  • 70 g de manteca blanda.
  • 100 cc de agua.
  • 200 g de queso rallado.

Para el relleno:

  • 400 g de queso azul.
  • 250 g de queso crema.
Paso a paso para hacer estos alfajores de chipá

  1. Mezclar la manteca blanda con los huevos, la fécula de mandioca, el queso rallado y el agua hasta formar una masa homogénea. No te olvides de salar a gusto y estirar la masa.
  2. El paso siguiente es cortar la masa estirada en forma circular, como si fueras a hacer unos típicos alfajores, pero este alimento estará reversionado con el sabor del famoso pancito de chipá.
  3. Colocá tus tapitas de alfajores de chipá en una placa enmantecada o aceitada para evitar que se peguen durante la cocción y hay que cocinar a horno, previamente precalentado a 180°C, por unos 25 minutos aproximadamente.
  4. Mientras se cocinan las tapitas, hay que preparar el relleno de tus alfajores de chipá mezclando los quesos y cuando estén listas las tapitas vas a darlas vueltas y rellenarlas.
  5. Por último, un tip opcional para elevar el sabor de tus alfajores de chipá, podés colocarles a su alrededor una mezcla de frutos secos bien picaditos y disfrutar de esta cobertura tan crocante como exquisita.
