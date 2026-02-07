Alfajor de chipá: la receta para los amantes de lo salado que no saben que llevar a las reuniones

Mezclar la manteca blanda con los huevos, la fécula de mandioca, el queso rallado y el agua hasta formar una masa homogénea. No te olvides de salar a gusto y estirar la masa.
El paso siguiente es cortar la masa estirada en forma circular, como si fueras a hacer unos típicos alfajores, pero este alimento estará reversionado con el sabor del famoso pancito de chipá.
Colocá tus tapitas de alfajores de chipá en una placa enmantecada o aceitada para evitar que se peguen durante la cocción y hay que cocinar a horno, previamente precalentado a 180°C, por unos 25 minutos aproximadamente.
Mientras se cocinan las tapitas, hay que preparar el relleno de tus alfajores de chipá mezclando los quesos y cuando estén listas las tapitas vas a darlas vueltas y rellenarlas.
Por último, un tip opcional para elevar el sabor de tus alfajores de chipá, podés colocarles a su alrededor una mezcla de frutos secos bien picaditos y disfrutar de esta cobertura tan crocante como exquisita.