Los médicos coinciden: el aceite de girasol no debería usarse para cocinar a fuego alto y casi nadie lo sabe

El aceite de girasol forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Se utiliza para freír, cocinar milanesas, saltear verduras y preparar una enorme variedad de comidas. Sin embargo, especialistas en salud, nutrición y alimentación coinciden en que existe un error muy común que podría afectar la calidad nutricional de los alimentos: utilizarlo a temperaturas demasiado elevadas durante períodos prolongados.

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La advertencia no significa que el aceite de girasol sea perjudicial ni que deba eliminarse de la dieta. Por el contrario, se trata de uno de los aceites vegetales más consumidos del mundo. El problema aparece cuando se lo somete a temperaturas que superan su capacidad de estabilidad.

Diversas investigaciones sobre grasas alimentarias señalan que cada aceite posee un "punto de humo", es decir, la temperatura a partir de la cual comienza a degradarse y a producir compuestos que modifican sabor, aroma y propiedades nutricionales.

Los expertos en alimentación explican que el aceite de girasol contiene una elevada proporción de grasas poliinsaturadas.

Estas grasas son beneficiosas dentro de una dieta equilibrada, pero también son más sensibles al calor que otras opciones como el aceite de oliva virgen extra o algunos aceites alto oleico especialmente formulados para cocción.

Cuando el aceite permanece mucho tiempo a temperaturas elevadas, puede comenzar un proceso de oxidación que altera parte de sus componentes.

Por esa razón, los especialistas suelen recomendar evitar reutilizar varias veces el mismo aceite después de freír alimentos.

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Cuál es la mejor forma de utilizarlo

Los nutricionistas destacan que el aceite de girasol funciona muy bien para preparaciones de temperatura moderada.

También puede emplearse en aderezos, masas, horneados y recetas donde no permanezca expuesto durante largos períodos al calor extremo.

La recomendación general es evitar que llegue al punto en el que comienza a humear visiblemente, ya que ese es un indicio de degradación.

Qué dicen los especialistas sobre los aceites

Las principales organizaciones de salud coinciden en que ningún aceite debe considerarse "milagroso" o completamente malo.

La calidad de la dieta depende del conjunto de hábitos alimentarios y no de un único ingrediente.

Por eso, los expertos recomiendan variar las fuentes de grasa, priorizar alimentos frescos y utilizar cada aceite para la función más adecuada.

Un hábito cotidiano que vale la pena revisar

Muchas veces los errores en la cocina no tienen que ver con los ingredientes, sino con la forma en que se utilizan. En el caso del aceite de girasol, conocer sus características permite aprovechar sus beneficios sin exponerlo a condiciones para las que no fue diseñado.

Pequeños cambios en la preparación de los alimentos pueden ayudar a mejorar la alimentación diaria y cuidar la salud sin necesidad de realizar modificaciones drásticas en la dieta.