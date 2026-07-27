Tres entrenadores coinciden: "A partir de los 60, entrenar fuerza no se trata de levantar grandes pesos, sino de mantener autonomía"

A partir de los 60 años, el entrenamiento de fuerza no debería medirse únicamente por la cantidad de kilos levantados . Tres entrenadores que trabajan sobre envejecimiento saludable coinciden en priorizar movimientos que ayuden a conservar independencia, equilibrio y seguridad en las actividades cotidianas.

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La frase textual del título pertenece al entrenador personal Afonso Coelho: “A los 60, entrenar la fuerza no se trata de levantar grandes pesos, sino de mantener lo que realmente importa: autonomía, equilibrio, energía y calidad de vida” .

Su enfoque coincide con el de Lauren Hurst, entrenadora de personas de hasta 96 años, y Heath Jones, especialista en rutinas para adultos mayores. Ambos destacan que el objetivo central es sostener la capacidad de caminar, levantarse, cargar objetos y vivir con la menor asistencia posible.

Coelho recomienda trabajar mediante pesas libres livianas, máquinas guiadas, bandas elásticas o ejercicios con el propio peso corporal. La prioridad debe estar en controlar el movimiento y mantener una técnica correcta .

Entre los patrones útiles menciona empujar, tirar, girar, agacharse, levantarse y sostener el equilibrio. También sugiere trabajar inicialmente con cargas que permitan realizar entre 10 y 15 repeticiones sin perder la forma.

Esto no significa usar siempre el mismo peso. A medida que aumenta el control, la carga puede progresar, siempre que no aparezcan dolor punzante, pérdida de equilibrio o tensión articular.

Por qué Lauren Hurst prioriza las tareas cotidianas

Lauren Hurst trabaja con clientes que superan los 90 años y considera que la fuerza sirve para conservar acciones concretas: subir escaleras, cargar bolsas, desplazarse y levantarse sin ayuda.

Su enfoque relaciona el ejercicio con la calidad de vida y no solamente con la apariencia física. Mantener masa muscular puede favorecer la movilidad y prolongar la capacidad de vivir de forma independiente.

La constancia antes que una rutina compleja

Heath Jones, entrenador especializado en adultos mayores, sostiene que las rutinas breves y simples realizadas con constancia pueden dar mejores resultados que programas complejos difíciles de sostener.

Los ejercicios pueden incluir sentarse y levantarse de una silla, elevar talones, remar con una banda, empujar contra una pared y practicar equilibrio cerca de un apoyo seguro.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos mayores realicen fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos dos días por semana. También aconseja actividades que combinen fuerza y equilibrio tres o más días semanales para mejorar la capacidad funcional y prevenir caídas.