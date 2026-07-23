No es pilates: expertos señalan un ejercicio más eficaz que reduce la flacidez en los brazos

La flacidez de los brazos puede aparecer por distintos motivos y no siempre se resuelve con el ejercicio que muchas personas eligen para mantenerse activas. Aunque el pilates tiene múltiples beneficios y permite trabajar diferentes grupos musculares, existe una modalidad que ofrece un estímulo más directo cuando el objetivo es fortalecer y desarrollar la zona.

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La diferencia no estaría tanto en moverse más, sino en cómo se desafía al músculo. Una característica del entrenamiento recomendado por los especialistas permite aumentar gradualmente la exigencia y evitar que los brazos se acostumbren siempre al mismo esfuerzo.

El entrenamiento de resistencia es una de las alternativas más eficaces para aumentar la fuerza y estimular el desarrollo muscular. Su principal característica es que los músculos deben enfrentarse a una carga que represente un desafío, mientras que esa exigencia puede incrementarse de forma progresiva a medida que el cuerpo se adapta.

Esta progresión es importante porque realizar durante mucho tiempo el mismo ejercicio con idéntico peso puede dejar de representar un estímulo suficiente. En cambio, aumentar gradualmente la carga, las repeticiones o la dificultad permite continuar exigiendo a la musculatura.

Las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva indican que diferentes métodos pueden ayudar a mejorar la fuerza y la masa muscular. Entre ellos aparecen las mancuernas, las máquinas, las bandas de resistencia y los ejercicios realizados con el propio peso corporal.

Por eso, no es necesario depender de un único aparato o acudir obligatoriamente a un gimnasio. Lo fundamental es mantener la constancia, ejecutar los movimientos con una técnica adecuada y aplicar una progresión que permita que los músculos continúen adaptándose.

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El ejercicio que ayuda a trabajar la zona posterior de los brazos

Una de las zonas que más preocupa cuando aparece flacidez es la parte posterior de los brazos. Allí se encuentra el tríceps, un músculo que ocupa una parte importante de esta región y que interviene principalmente en la extensión del codo.

Para fortalecerlo existen diferentes ejercicios

Uno de ellos es la extensión de tríceps por encima de la cabeza, que puede realizarse con una mancuerna o una banda de resistencia. También están las flexiones con las manos juntas, que pueden adaptarse apoyando las manos sobre una superficie elevada para reducir la dificultad. Las extensiones de tríceps con polea o banda elástica son otra posibilidad, al igual que el press de banca con un agarre más cerrado. El press de hombros con mancuernas también permite involucrar los músculos de los brazos y la zona de los hombros.

La elección del movimiento puede variar según el nivel y las preferencias de cada persona. Lo importante es que el ejercicio se realice con control, utilizando una resistencia apropiada y aumentando la dificultad de manera progresiva.

Por qué el pilates sigue siendo una buena opción

El hecho de que el entrenamiento de resistencia pueda ser más directo para desarrollar los músculos de los brazos no significa que el pilates deje de ser beneficioso. Esta disciplina puede fortalecer brazos, hombros y torso mediante ejercicios que utilizan el propio peso corporal y elementos como resortes y correas.

Además, el pilates trabaja aspectos relacionados con la postura, la movilidad, el equilibrio, la estabilidad y la conciencia corporal. Estos beneficios pueden ser especialmente útiles para complementar otras formas de actividad física.

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El pilates ofrece importantes beneficios para el cuerpo y puede ayudar a fortalecer los brazos, mejorar la postura y desarrollar un mayor control de los movimientos. Sin embargo, si la meta principal es aumentar la fuerza y desarrollar los músculos de la zona, el entrenamiento de resistencia puede ser una alternativa más eficaz.