Le sacaron el podio en Mónaco, pero la FIA dio marcha atrás

Cinco días después de bajarlo del podio y cuando nadie esperaba un cambio de rumbo, la FIA revirtió una sanción contra Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco . Alpine apeló, encontró un error inesperado y terminó cambiando el resultado oficial de la carrera.

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Lo que parecía una penalización definitiva terminó convirtiéndose en uno de los fallos más llamativos de los últimos años en la Fórmula 1.

Durante el GP de Mónaco, los comisarios sancionaron a varios pilotos por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes. Entre ellos estuvieron Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Franco Colapinto y Pierre Gasly. El caso del francés fue más duro: recibió dos recargos de cinco segundos y pasó de terminar tercero en pista a caer al séptimo lugar.

Mientras Mercedes, Ferrari y McLaren cumplieron las sanciones durante la carrera, Alpine eligió otra estrategia: no descontó el tiempo y luego presentó un pedido de revisión ante la FIA. El objetivo inicial era entender el criterio aplicado, aunque el resultado terminó siendo mucho más grande.

La clave apareció en los datos aportados por Formula One Management (FOM), responsable oficial del cronometraje. Allí surgió una discrepancia en la medición utilizada para calcular la velocidad dentro del pit lane.

Cálculos incorrectos

Según la revisión, el sistema sobreestimó la velocidad del Alpine número 10. La configuración de las líneas de medición en una zona curva de boxes generó un cálculo inexacto y los registros demostraron que Gasly nunca había superado el límite permitido.

Con esa evidencia, la FIA aceptó revisar el caso y anuló las dos penalizaciones.

Así, Gasly recuperó oficialmente el tercer puesto y consiguió el sexto podio de su carrera -aunque sin ceremonia, sin foto y sin champán en Mónaco-.

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La decisión, además, abrió un debate mucho más amplio. Porque si un error de medición modificó un resultado, otras escuderías podrían empezar a cuestionar sanciones similares. De hecho, en McLaren ya analizan avanzar para revisar la situación de Oscar Piastri.

El fallo también reordenó el clasificador: Isack Hadjar dejó de ser tercero y cayó al cuarto puesto; Piastri pasó al quinto lugar y Alpine consolidó puntos clave en el campeonato.

Ahora, en Barcelona, se abre otra historia para Alpine.