12 de junio de 2026 - 09:52

Fórmula 1: Franco Colapinto completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona

FÓRMLA 1. Franco Colapinto completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona: 26 vueltas y quedóa un segundo y medio de la punta.

Comenzó la séptima fecha del campeonato de la Fórmula 1 con lo la primera práctica en el circuito de Montmeló, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.&nbsp;

Comenzó la séptima fecha del campeonato de la Fórmula 1 con lo la primera práctica en el circuito de Montmeló, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine. 

Foto:

Gentileza.
Tras su paso por Argentina, Franco Colapinto volvió con todo a la Fórmula 1 y está para sumar puntos en Estados Unidos: terminó 11° en la única Práctica Libre y Alpine se ilusiona.&nbsp;

Tras su paso por Argentina, Franco Colapinto volvió con todo a la Fórmula 1 y está para sumar puntos en Estados Unidos: terminó 11° en la única Práctica Libre y Alpine se ilusiona. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Fórmula 1: Franco Colapinto completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona.

Fórmula 1: Franco Colapinto completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona.

Hasta el momento, el más rápido del viernes fue George Russell, que firmó una vuelta de 1m16s363 con el Mercedes en la FP1. Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio.

Vale destacar que la primera práctica libre estuvo marcada por las rotaciones obligatorias de pilotos. En línea con el reglamento que obliga a los equipos a ceder el volante a sus pilotos reserva en cuatro sesiones oficiales por temporada, dos por cada monoplaza, varios titulares cedieron su lugar: Leonardo Fornaroli reemplazó a Lando Norris en McLaren, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull, Fred Vesti sustituyó a Kimi Antonelli en Mercedes, Colton Herta tomó el auto de Sergio Checo Pérez en Cadillac, Dino Beganovic pilotó en lugar de Lewis Hamilton en Ferrari, Luke Browning reemplazó a Alex Albon en Williams y Paul Aron fue por Nico Hulkenberg en Audi.

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Práctica libre 1 para el Gran Premio de Barcelona de la F1

1. G. Russell (Mercedes) — 1m16s363

2. O. Piastri (McLaren) — +0s203

3. C. Leclerc (Ferrari) — +0s520

4. M. Verstappen (Red Bull) — +0s684

5. L. Fornaroli (McLaren) — +0s853

6. P. Aron (Audi) — +0s958

7. L. Lawson (Racing Bulls) — +1s109

8. D. Beganovic (Ferrari) — +1s415

9. A. Lindblad (Racing Bulls) — +1s441

10. F. Colapinto (Alpine) — +1s530

11. O. Bearman (Haas) — +1s809

12. G. Bortoleto (Audi) — +1s846

13. C. Sainz (Williams) — +1s930

14. A. Iwasa (Red Bull) — +1s935

15. F. Vesti (Mercedes) — +2s002

16. E. Ocon (Haas) — +2s009

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Bandera a cuadros: se terminó la FP1 con Colapinto en P10

El argentino completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona. Dio 26 vueltas y marcó un tiempo que lo dejó a un segundo y medio de la punta: 1m17s893.

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Colapinto vuelve a poner la goma amarilla para los minutos finales

El argentino pasó por boxes y dejó el neumático más blando. Quedan solo tres minutos de práctica en Barcelona.

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Colapinto suma vueltas pero cae en el clasificador

El argentino está 9°, porque el resto mejora los tiempos y Alpine está en otro plan de trabajo en esta FP1 en Barcelona. En la punta se mantiene Russell, pero ahora seguido por Piastri y Leclerc, que también lo habían escoltado con la goma amarilla.

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Franco Colapinto, sexto y a un segundo y medio de la punta

Gran primera vuelta del argentino en la goma blanda: 1m17s893, que lo puso por un instante quinto, pero que luego fue superado por Lindblad por 89 milésimas. Fue más de seis décimas más veloz que su compañero de equipo, Gasly.

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Regresa Franco Colapinto a la pista

El argentino sale a girar con la goma roja. Su tiempo con la amarilla le permite todavía estar P10.

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Colapinto y Gasly vuelven al box de Alpine

Desde el pitwall los llamaron a ambos. Prepararán una nueva salida, tras dar más de diez vueltas en el neumático amarillo (11 y 15). Están 9° y 11°, respectivamente.

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Franco Colapinto continúa mejorando

1m19s169 es el registro del argentino, dos décimas más rápido que Gasly. La P1 es de George Russell, con un tiempo de 1m17s353, a dos décimas de Piastri y a seis de Leclerc.

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Franco Colapinto, un breve paso por boxes

El argentino regresó por un instante y volvió a la pista. Su compañero Gasly también regresó al trazado. Están 9 y 10.

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Franco Colapinto mejora

1m19s461 es el nuevo registro del argentino, a solo 60 milésimas de Gasly. Se mantiene 10°

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Franco Colapinto, P10 en su primer giro

1m19s914 es el primer registro del argentino, a cinco décimas de Gasly, dentro del top 10.

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FÓRMULA 1: Se puso en marcha la primera práctica

Se encendió la luz verde en el pitlane y Franco Colapinto fue el primer piloto en salir a la pista.

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VIDEO: La pasión por Franco Colapinto

El piloto fue ovacionado por una multitud de fanáticos albicelestes y la pista se llenó del calor nacional, mientras el bonaerense terminaba de ajustar todas las tuercas para la fecha catalana.

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Último momento: la FIA dio marcha atrás y le devolvió el podio a Gasly

Tras la apelación de Alpine, que reclamó que las dos penalizaciones a Pierre Gasly estuvieron mal puestas (por eso había bajado de 3° a 7° en Mónaco), la FIA le dio la derecha y Alpine recuperó un podio valiosísimo.

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Así está el campeonato de constructores previo al GP de Barcelona

  • Mercedes: 244
  • Ferrari: 165
  • McLaren: 118
  • Red Bull: 72
  • Alpine: 41
  • Racing Bulls: 39
  • Haas: 21
  • Williams: 11
  • Audi: 2
  • Aston Martin: 1
  • Cadillac: 0

Cómo es el circuito del GP de Barcelona

El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes. Además, exige una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión cuidadosa de los neumáticos.

  • Longitud: 4.655 km
  • Vueltas: 66 (distancia de carrera: 307,104 km)
  • Curvas: 16
  • Récord de vuelta: 1:18.441 - Daniel Ricciardo (2018)
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FÓRMULA 1. El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes.

FÓRMULA 1. El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes.

A qué hora son las prácticas libres del GP de Barcelona

Argentina

Viernes 12

  • FP1: 8.30 horas | FP2: 12 horas

Fórmula 1: dónde ver el GP de Barcelona por TV y seguir ONLINE

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.losandes.com.ar

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