Fórmula 1: Franco Colapinto completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona.

Franco Colapinto terminó 10° en la primera sesión de entrenamiento para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. La segunda práctica tendrá lugar a las 12 horas de la Argentina, mientras que la tercera será el sábado a las 7.30 horas.
Práctica libre 1 para el Gran Premio de Barcelona de la F1
1. G. Russell (Mercedes) — 1m16s363
2. O. Piastri (McLaren) — +0s203
3. C. Leclerc (Ferrari) — +0s520
4. M. Verstappen (Red Bull) — +0s684
5. L. Fornaroli (McLaren) — +0s853
6. P. Aron (Audi) — +0s958
7. L. Lawson (Racing Bulls) — +1s109
8. D. Beganovic (Ferrari) — +1s415
9. A. Lindblad (Racing Bulls) — +1s441
10. F. Colapinto (Alpine) — +1s530
11. O. Bearman (Haas) — +1s809
12. G. Bortoleto (Audi) — +1s846
13. C. Sainz (Williams) — +1s930
14. A. Iwasa (Red Bull) — +1s935
15. F. Vesti (Mercedes) — +2s002
16. E. Ocon (Haas) — +2s009