Complicado estreno de Nicolás Varrone en Australia: trompo y puesto 21 en la carrera sprint de la F2

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing perdió el control de su monoplaza en el inicio de la competencia y cayó al último lugar, mientras que el paraguayo Duerksen se llevó la victoria.

Nicolás Varrone finalizó 21° en su debut en F2.

Foto:

Por Nicolás Salas

Nicolás Varrone vivió un debut accidentado en la Fórmula 2 durante la carrera Sprint del Gran Premio de Australia. Tras largar desde la decimonovena posición en el exigente circuito de Albert Park, el piloto argentino sufrió un despiste prematuro que condicionó sus posibilidades, finalizando en el puesto 21 de una competencia dominada por Joshua Duerksen.

La jornada comenzó con expectativas de remontada para el corredor de Ingeniero Maschwitz, quien había tenido una clasificación compleja debido al intenso tráfico y las banderas rojas el día anterior. Al apagarse los semáforos, Varrone logró ganar tres posiciones inicialmente, pero la ilusión se desvaneció rápidamente antes de completar los primeros giros en Melbourne.

El incidente que cambió los planes de Nicolás Varrone en Albert Park

El momento crítico ocurrió cuando Varrone intentó una maniobra de superación por la parte externa de la pista sobre Ritomo Miyata. En ese sector, los neumáticos pierden adherencia frente a la suciedad del asfalto fuera de la línea ideal y, al forzar la aceleración para cerrar el sobrepaso, el tren trasero del monoplaza #22 perdió estabilidad. Esto provocó un trompo que depositó al auto en el pasto y lo obligó a reincorporarse en el último lugar del pelotón.

A partir de ese error, la carrera de 23 vueltas se transformó en una prueba de resistencia y aprendizaje técnico para el argentino. Varrone comenzó a recortar distancias con Oliver Goethe, aunque el alemán opuso una resistencia férrea que dificultó el avance del piloto de Van Amersfoort durante gran parte del desarrollo. La grilla invertida y el volumen de 22 monoplazas en pista generaron constantes cambios de posiciones en la zona media.

Estrategia de neumáticos y el rol del Safety Car

En la vuelta 15, un incidente provocado por el español Mari Boya obligó el ingreso del auto de seguridad. Esta neutralización abrió una ventana estratégica para los equipos. Varrone, junto a otros pilotos que ya estaban fuera de la zona de puntos, decidió entrar a los boxes para montar neumáticos de compuesto superblando.

El objetivo de este cambio no era recuperar posiciones de privilegio, dado que el tiempo perdido en el inicio era irrecuperable, sino evaluar el comportamiento del coche con máxima adherencia de cara a las próximas sesiones. Tras el relanzamiento, a falta de solo cinco vueltas para el final, el ritmo de carrera se intensificó notablemente. Varrone logró superar únicamente a Boya, quien debió abandonar, y cruzó la meta en el puesto 21.

El podio latinoamericano y la revancha de este sábado

La competencia fue histórica para la región, ya que el paraguayo Joshua Duerksen se impuso con autoridad para llevarse el triunfo. El podio lo completaron el mexicano Noel León y el irlandés Alex Dunne, consolidando un sábado de protagonismo para los pilotos de habla hispana en la categoría telonera de la Fórmula 1. Sebastián Montoya, por su parte, finalizó en la novena colocación.

Lo cierto es que para Nicolás Varrone, la actividad en Australia todavía ofrece una oportunidad de redención. La denominada Feature Race, que es la carrera principal del fin de semana y otorga mayor puntaje, se disputará este sábado a las 21:25 (hora de Argentina). El argentino partirá desde el cajón 19 de la grilla, buscando capitalizar la experiencia acumulada en este difícil estreno.

