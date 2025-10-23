23 de octubre de 2025 - 18:54

Fórmula 1: Franco Colapinto vistió un buzo que llamó la atención

Fue durante el Media Day del Gran Premio de México de Fórmula 1, que inicia este viernes, la prenda llevaba una inscripción que decía “Llamen a los rebeldes”

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Autódromo Hermanos Rodríguez abrió sus puertas para dar inicio al Media Day del Gran Premio de México de la Fórmula 1. En medio de su color característico y los disfraces que ya son una costumbre, uno de los hombres que acaparó todos los flashes fue Franco Colapinto. No solo por las especulaciones respecto a su futuro y el inminente anuncio de continuidad en 2026, sino por el buzo que utilizó al ingresar al paddock, el cual llevaba un sugestivo mensaje.

francomex
Franco Colapinto y el buzo que hizo delirara a su numerosa hinchada

Las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar y llenaron de elogios al corredor de 22 años. “El buzo dice ‘Llama a los rebeldes’, él tuvo una oportunidad de hacer algo épico y lo hizo”, “Colapinto, estás ahí afuera haciendo algo icónico y el único resultado posible es ser fan” y “Si no existieras te inventaría Franco Colapinto”, son algunos de los comentarios sobre el buzo que utilizó el pilarense.

La maniobra en cuestión llegó sobre el cierre de la carrera en Austin. Segundos después de que Alpine les indique a sus pilotos que mantengan las posiciones, postura que el argentino criticó inmediatamente Colapinto adelantó a Gasly en la primera curva

Más allá de que el pilarense no siguió las instrucciones, la polémica se instaló por el enojo de Steve Nielsen, team principal, quien lanzó un fuerte descargo en el comunicado posterior al GP de los Estados Unidos.

“Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente, expresó el team principal en un comunicado de la escudería.

