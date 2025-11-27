27 de noviembre de 2025 - 09:42

Franco Colapinto reveló qué cosas extraña de su vida anterior a la Fórmula 1: "Mandarme alguna...."

El piloto argentino de Alpine admitió que, pese a vivir su sueño en la máxima categoría del automovilismo, a veces extraña la normalidad de su vida anterior.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Por Cristian Reta

En una charla reciente con FiloNews, el joven de 22 años contó que hay instantes en los que extraña la vida previa a la exposición mediática y al reconocimiento global que lo rodea desde su llegada a la categoría.

Embed - Franco Colapinto sin filtro: entre las presiones, la fama y el cariño de los argentinos | Filo News

Esto es lo que más extraña Franco Colapinto de su vida pre-Fórmula 1

El piloto de Alpine contó que disfruta especialmente cuando viaja a lugares donde nadie lo identifica y recordó que en pequeños pueblos de Inglaterra encuentra esa sensación de tranquilidad que antes era habitual.

En esa línea explicó que lo que más valora de esos espacios es recuperar la libertad de pasar desapercibido y recordó que lo que extraña es “hacer una vida normal, reírme, mandarme alguna sin que salga en todos lados”.

Luego, Colapinto profundizó esa idea al señalar que cada tanto siente la necesidad de volver a ese mundo en el que no era reconocido. Relató que “cada tanto me gusta poder, creo, volver un poco a ese mundo que no me conocen tanto. Está bueno y se disfruta, así que sí, lo extraño cada tanto”.

Embed

Aun así, reconoció también que su presente compensa cualquier renuncia y afirmó que “hay momentos en los que me encantaría volver, pero después obviamente cuando te das cuenta hasta donde llegaste, de estar corriendo en Fórmula 1 y todo eso, es algo que te hace mucho más feliz”.

También se refirió al vínculo con los fanáticos y contó que disfruta cuando se encuentra con personas que realmente lo siguen y valoró el esfuerzo que hacen para acompañarlo en distintos puntos del calendario. Expresó que “disfruto cuando veo los fanáticos verdaderos que vienen a bancar, veo todo el esfuerzo que hicieron para venir a apoyarme y eso es algo más que gratificante y que disfruto mucho con ellos”.

Sin embargo, reconoció que no todas las situaciones son iguales y explicó que “cuando se trata de una foto o algo medio no tan apasionado, lo disfruto menos o no lo disfruto en realidad, pero son momentos”.

Cuándo será la próxima carrera de Colapinto

Viernes 28 de noviembre

  • 10.30: práctica libre.
  • 14.30: clasificación para la carrera Sprint.

Sábado 29 de noviembre

  • 11: carrera Sprint.
  • 15: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 30 de noviembre

  • 13: Gran Premio de Qatar.
