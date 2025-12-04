Asado en la mitad de la cancha: el insólito festejo de Estudiantes de Río Cuarto

Luego del ascenso a Primera División, Estudiantes de Río Cuarto festejó de una forma poco convencional, con un asado en pleno campo de juego.

En una final apasionante y cargada de polémica, Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Deportivo Madryn y ascendió a Primera División. El equipo cordobés festejó de gran manera y a través de las redes sociales se dio a conocer un particular episodio: hicieron un asado en pleno campo de juego, hasta con un pozo para el asador.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales dejando a los usuarios boquiabiertos ante el particular y poco convencional festejo de "El Celeste" que debutará en la Liga Profesional el año que viene.

Embed Después del ascenso, tras los festejos en el estadio, el plantel de Estudiantes de Río Cuarto hizo un asadazo en medio del campo de juego.



Fútbol argentino, único en el mundo pic.twitter.com/rnNHZdh26G — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 3, 2025 “Esto hace tiempo que se venía hablando con la comisión directiva de que el día que ascendiéramos hacíamos un asado en el centro de la cancha. Parecía lejano, pero llegó, ja”, dijo Alberto Gomila, canchero del equipo riocuartense en diálogo con Fox Sports. Y agregó: “Hay que hacerlo, qué se va a hacer, ja”.

Alberto, quien trabaja allí desde 2006, confesó que lo vivió con sorpresa: “Cuando vi el asado en la cancha me quería morir… una cosa es hablarlo, otra verlo”, relató en la entrevista.

image Alberto Gomila, canchero de Estudiantes de Río Cuarto, le puso un freno a las opiniones sobre el festejo En diálogo con Fox Sports dijo: “Esta mañana ya se sacó más tierra, se reemplazó con tierra nueva y yo calculo que en una semana ni se va a notar que hubo un asado”.