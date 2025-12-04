Asado en la mitad de la cancha: el insólito festejo de Estudiantes de Río Cuarto

En una final apasionante y cargada de polémica, Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Deportivo Madryn y ascendió a Primera División. El equipo cordobés festejó de gran manera y a través de las redes sociales se dio a conocer un particular episodio: hicieron un asado en pleno campo de juego, hasta con un pozo para el asador.
Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales dejando a los usuarios boquiabiertos ante el particular y poco convencional festejo de "El Celeste" que debutará en la Liga Profesional el año que viene.
Después del ascenso, tras los festejos en el estadio, el plantel de Estudiantes de Río Cuarto hizo un asadazo en medio del campo de juego.
Alberto, quien trabaja allí desde 2006, confesó que lo vivió con sorpresa: “Cuando vi el asado en la cancha me quería morir… una cosa es hablarlo, otra verlo”, relató en la entrevista.
Alberto Gomila, canchero de Estudiantes de Río Cuarto, le puso un freno a las opiniones sobre el festejo
En diálogo con Fox Sports dijo: “Esta mañana ya se sacó más tierra, se reemplazó con tierra nueva y yo calculo que en una semana ni se va a notar que hubo un asado”.
Al mismo tiempo, se dio un divertido encuentro con el futbolista Lucas Angelini, integrante del plantel de Estudiantes, que se desligó de la responsabilidad: “A nosotros nos dijeron que vayamos el martes a las 21 a un asado. Lo que menos esperábamos era que fuera a estar roto el círculo así. Él sabe quién lo hizo”.
Pese a que tendrá por delante una ardua tarea, Alberto Gomila, el responsable del mantenimiento del estadio, se mostró feliz y aseguró que todo valió la pena después del exigente trabajo del club por pelear el ascenso durante el año.