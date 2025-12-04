Messi se sincera sobre Argentina y alimenta la ilusión mundialista antes del sorteo en Washington

Messi subrayó que la Selección sigue con la motivación intacta, aunque recordó que la suerte también juega: “A veces llegás a los penales y no te alcanza”.

En la previa del sorteo que definirá el camino de la Selección Argentina hacia la próxima Copa del Mundo, la atención volvió a concentrarse en Washington. Mientras los dirigentes terminan de ajustar detalles y los hinchas palpitan el evento, el entorno de la Scaloneta atraviesa días de análisis previos y Messi fue sincero con sus declaraciones.

El capitán llegó a Estados Unidos con el perfil bajo que mostró a lo largo del último año en la Selección, aunque sin perder el rol de referente que lo acompaña desde hace casi dos décadas. Con un equipo que mantiene la base campeona, la expectativa crece, se analiza el rendimiento reciente, se recuerda la hazaña de Qatar y se especula sobre el desgaste de un ciclo que acumula títulos y exigencias. Y en ese contexto, cada palabra del 10 adquiere un peso particular.

image Las declaraciones de Lionel Messi respecto a la ilusión del plantel y la dificultad de un Mundial “Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, soltó Leo en un adelanto de la entrevista que le brindó al programa Sportcenter por su 25° aniversario. Sin embargo, advirtió que en una Copa del Mundo los detalles pueden definirlo todo y que cualquier rival puede complicar y dejar afuera incluso al equipo más fuerte.

Messi también recordó lo sucedido en Qatar, donde pese a la superioridad mostrada ante Países Bajos y Francia, Argentina terminó definiendo ambos partidos desde el punto penal. Allí apareció la figura de Emiliano Martínez para sostener el sueño, aunque el propio capitán remarcó que no siempre la historia se repite: “Podés llegar a los penales y no ganar”. En ese sentido, subrayó que ganar un Mundial es “muy difícil” y que incluso jugadas mínimas pueden cambiar el destino de una Selección.