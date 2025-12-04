Golf Club Andino: triunfos de Murad y Agüero en el Torneo Social que se disputó en el parque

GOLF CLUB ANDINO. Buen nivel y brindis en los links del parque. Los ganadores: Murad, Agüero, Vilapriño y Gil.

GOLF CLUB ANDINO. Lucas Murad Mota lució su buen juego para quedarse con el principal puesto, luego de concluir su ronda con un neto de 67 golpes (3 bajo el par).

Continuando con la programación de la presente temporada en el Golf Club Andino, se disputó el Torneo Social, competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.

Como viene ocurriendo en los desarrollos de la actividad en los links de la entidad señera del golf en nuestra provincia, en todas las categorías se apreció un buen nivel de juego, por parte de los protagonistas, y esto se dio entre los caballeros nucleados en primera categoría, donde Lucas Murad Mota lució su buen juego para quedarse con el principal puesto, luego de concluir su ronda con un neto de 67 golpes (3 bajo el par), siendo escoltado por Carlos Riveros, que se quedó con el segundo escalón, tras presentar un acumulado de 69 golpes (1 bajo par).

Marcelo Gil. Juan Vilapriño fue el ganador en segunda de caballeros, luego de finalizar su recorrido con un neto de 71 golpes; siendo secundado por Carlos Calad, quien utilizó 72 impactos para su jornada.

Entre los caballeros de la categoría senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el triunfo correspondió a Marcelo Gil, quien finalizó con una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que Luis Corti ocupó el segundo puesto, tras presentar un acumulado de 71 golpes netos.

Finalmente, entre las damas, quienes jugaron en categoría única, cabe destacar que el primer puesto se determinó luego de la aplicación de desempate automático (menor hándicap), recayendo el primer lugar a Perla Agüero, mientras que el segundo lugar lo ocupó Gabriela Poli, ambas jugadoras presentaron tarjetas de 69 golpes, cada una.

Todos los resultados del Torneo Social en el Golf Club Andino Caballeros +5 a 18: 1) Lucas Murad, 67; 2) Carlos Riveros, 69. Caballeros 18.1 a 54: 1) Juan Vilapriño, 71; 2) Carlos Calad, 72. Caballeros senior: 1) Marcelo Gil, 70; 2) Luis Corti, 71. Damas +5 al máx: 1) Perla Agüero, 69; 2) Gabriela Poli, 69.