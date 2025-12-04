4 de diciembre de 2025 - 16:02

Golf Club Andino: triunfos de Murad y Agüero en el Torneo Social que se disputó en el parque

GOLF CLUB ANDINO. Buen nivel y brindis en los links del parque. Los ganadores: Murad, Agüero, Vilapriño y Gil.

GOLF CLUB ANDINO. Lucas Murad Mota lució su buen juego para quedarse con el principal puesto, luego de concluir su ronda con un neto de 67 golpes (3 bajo el par).&nbsp;

Foto:

Gentileza: Golf Club Andino.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

GOLF CLUB ANDINO. Todos los ganadores extraoficiales, junto a organizadores y autoridades del evento. 

Como viene ocurriendo en los desarrollos de la actividad en los links de la entidad señera del golf en nuestra provincia, en todas las categorías se apreció un buen nivel de juego, por parte de los protagonistas, y esto se dio entre los caballeros nucleados en primera categoría, donde Lucas Murad Mota lució su buen juego para quedarse con el principal puesto, luego de concluir su ronda con un neto de 67 golpes (3 bajo el par), siendo escoltado por Carlos Riveros, que se quedó con el segundo escalón, tras presentar un acumulado de 69 golpes (1 bajo par).

Todos los resultados del Torneo Social en el Golf Club Andino

Caballeros +5 a 18: 1) Lucas Murad, 67; 2) Carlos Riveros, 69.

Caballeros 18.1 a 54: 1) Juan Vilapriño, 71; 2) Carlos Calad, 72.

Caballeros senior: 1) Marcelo Gil, 70; 2) Luis Corti, 71.

Damas +5 al máx: 1) Perla Agüero, 69; 2) Gabriela Poli, 69.

