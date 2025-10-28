Lo que necesita Boca para abrochar su clasificación a la Copa Libertadores

Boca volvió a ilusionar a sus hinchas con la victoria por 3 a 1 frente a Barracas Central por la Liga Profesional , en un duelo clave que lo dejó a solo unos puntos de la Copa Libertadores 2026, competición a la cual puede clasificar antes de lo previsto.

El conjunto de Claudio Úbeda no solo recuperó confianza y juego, sino que se acomodó en una posición ideal dentro de la tabla anual y podría sellar su clasificación en las próximas dos fechas .

El Xeneize acumula 53 puntos en la temporada, quedando segundo en la tabla anual, un punto por encima de River y solo por detrás de Rosario Central. Si logra ganar los próximos dos compromisos —ante Estudiantes de La Plata y River—, asegurará su presencia en la fase de grupos del máximo certamen continental sin necesidad de depender de otros resultados.

El calendario, sin embargo, no da margen para el error y es el duelo ante el Millonario en La Bombonera el cual se perfila como el partido bisagra , ya que ambos equipos están en una situación casi idéntica, con la misma ilusión de escapar del repechaje y alcanzar la clasificación directa.

En caso de que Boca le gane a Estudiantes y luego empate el Superclásico , también podría sellar su cupo , siempre y cuando River no gane su siguiente encuentro ante Vélez .

Además, el Xeneize tiene una segunda vía de acceso, que sería consagrarse campeón del Torneo Clausura. Esa opción, aunque más compleja, otorgaría la clasificación directa a la fase de grupos, sin importar la posición en la tabla anual.

A esto también se le suma que cualquier campeón del Clausura o de la Copa Argentina liberará un cupo por tabla, lo que podría beneficiar a Boca si alguno de los equipos que pelea en los primeros puestos obtiene uno de esos títulos.

El equipo de La Ribera visitará a Estudiantes el domingo 2 de noviembre en el estadio Jorge Luis Hirschi a las 16 horas y una semana más tarde disputará el Superclásico ante River en La Bombonera, el domingo 9.