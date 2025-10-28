28 de octubre de 2025 - 18:37

Lo que necesita Boca para abrochar su clasificación a la Copa Libertadores

Con la victoria ante Barracas Central, Boca Juniors quedó cerca de concretar su regreso a la Copa Libertadores de América.

Boca quiere meterse en la Libertadores

El conjunto de Claudio Úbeda no solo recuperó confianza y juego, sino que se acomodó en una posición ideal dentro de la tabla anual y podría sellar su clasificación en las próximas dos fechas.

Las posibilidades de Boca para clasificar a la Libertadores:

El Xeneize acumula 53 puntos en la temporada, quedando segundo en la tabla anual, un punto por encima de River y solo por detrás de Rosario Central. Si logra ganar los próximos dos compromisos —ante Estudiantes de La Plata y River—, asegurará su presencia en la fase de grupos del máximo certamen continental sin necesidad de depender de otros resultados.

El calendario, sin embargo, no da margen para el error y es el duelo ante el Millonario en La Bombonera el cual se perfila como el partido bisagra, ya que ambos equipos están en una situación casi idéntica, con la misma ilusión de escapar del repechaje y alcanzar la clasificación directa.

En caso de que Boca le gane a Estudiantes y luego empate el Superclásico, también podría sellar su cupo, siempre y cuando River no gane su siguiente encuentro ante Vélez.

Además, el Xeneize tiene una segunda vía de acceso, que sería consagrarse campeón del Torneo Clausura. Esa opción, aunque más compleja, otorgaría la clasificación directa a la fase de grupos, sin importar la posición en la tabla anual.

A esto también se le suma que cualquier campeón del Clausura o de la Copa Argentina liberará un cupo por tabla, lo que podría beneficiar a Boca si alguno de los equipos que pelea en los primeros puestos obtiene uno de esos títulos.

El equipo de La Ribera visitará a Estudiantes el domingo 2 de noviembre en el estadio Jorge Luis Hirschi a las 16 horas y una semana más tarde disputará el Superclásico ante River en La Bombonera, el domingo 9.

